Режиссер открытия ОИ-2024: «Мы все разные, но при этом едины – главный смысл церемонии. Некоторые номера пришлось адаптировать к погоде»

Теги открытие Олимпиада-2024 Водные виды

Режиссер открытия Олимпиады-2024 в Париже раскрыл главный смысл церемонии.

Мероприятие проходило в Париже накануне, 26 июля.

«Еще утром в день открытия мы не знали, что придет дополнительный гость – этот дождь. Все стояли под дождем. Мы все разные, но при этом мы едины – в этом и был главный смысл церемонии.

10 дней назад нам сказали, что в день открытия будет солнце. Гарантированно хорошая погода. Я не синоптик, хотя в последнее время уже чувствую себя им. Мы получили четыре разных прогноза, причем спрашивали не только французских метеорологов, но и специалистов из соседних стран. Мы видели прогнозы из Великобритании, США. Это чтобы вы понимали, что мы проделали серьезную работу. 

Небольшой шанс дождя был. К сожалению, мы оказались под облачной зоной. Мы не могли предотвратить сам дождь и невольно задумались, что раз так – сможем ли мы провести церемонию без изменений?

Нам пришлось адаптировать некоторые номера к погоде, решая буквально на бегу, как защитить артистов на крышах города. Мы отказались от выступлений на крутых крышах, так как там было скользко и опасно. Наши артисты выступали только на плоских крышах, количество танцоров и музыкантов сократили до минимума.

То же касается и оркестра: музыкальные инструменты и дождь несовместимы.

Несколько месяцев мы работали над конфигурацией лодок. Дождь случался и на репетициях, а это значит, что уровень воды в Сене повышается. Нам же нужно было, чтобы несколько тысяч людей на 85 лодках находились в нужной точке реки с опозданием максимум на 5 секунд.

Я хочу поблагодарить всех артистов за то, что они потрясающе сделали свою работу. Ни один не испугался, не остановился в ходе выступления. Они проявили удивительную смелость. Особенно Селин Дион, которая пела на Эйфелевой башне. Очень ей за это благодарен», – сказал художественный руководитель церемонии открытия Олимпиады-2024 Тома Жолли.

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31 комментарий
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Мы все разные, поэтому будем выпячивать 1% фриков, и в угоду им ущемлять христианские ценности.
Паноптикум
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Теперь свой провал будут дождëм оправдывать. Нет ребята, ваша церемония-дерьмо при любой погоде
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Еврей, сатанист, открытый гей.
Вот это лицо, которому доверили церемонию открытия.
Поэтому трансы, педофилия, насмешки над религией по оценкам более чем 4 миллиардов людей.
Браво Макрон и Франция)
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Некоторые номера пришлось адаптировать к погоде - вместо танца солнечных зайчиков пришлось выпускать фриков
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главным смыслом и задумкой было оправдать исторический факт, почему 🐓 - символ франции, и это организаторам удалось сделать
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Похоже у чувака уже заблокирован YouTube и он не мог посмотреть как организуются нормальные шоу открытия, например, в Афинах или Лондоне, Сиднее и Пекине. А уж как использовать великолепные декорации набережной Сены доя него так и осталось загадкой. Едва-едва в паре пест мелькнуло что-то интересное, но потом опять заезд механической коняки по Сене на 10 унылых минут.
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Некоторые номера пришлось адаптировать к погоде - пошёл дождь и мы подумали "а почему бы ЛГБТ-фрикам не изобразить Тайную вечерю"
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Ответ Domian
Еврей, сатанист, открытый гей. Вот это лицо, которому доверили церемонию открытия. Поэтому трансы, педофилия, насмешки над религией по оценкам более чем 4 миллиардов людей. Браво Макрон и Франция)
Главное не забывать визжать про расизм, когда нигерийца называют нигерийцем .
А насмешку над религией половины человечества можно допустить, это норма видимо)
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Ахаха. Унижать и оскорблять большинство - надёжный путь к единству)
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Лучше бы они адаптировали номера к человеческому пониманию😁
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Ответ Kerghoodoo
Мы все разные, поэтому будем выпячивать 1% фриков, и в угоду им ущемлять христианские ценности. Паноптикум
Режиссёр просто неплохо отработал повесточку. Тем более она полностью соответствует его убеждениям.
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Ответ Железная Леди
Да что уж ,лучше нашей ОИ нет и не будет. только зачем рыться в чужом грязном белье? Специальность такая?
Рыться в грязном белье - искать скрываемые человеком неудобные для него факты. Тут на весь мир позорились. Люди могут обсудить.:)
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Жаль, что не стали адаптироваться к здравому смыслу)
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Там все отупели и режиссёр в том числе. Ему сказали 10 дней назад, что дождя не будет и он поверил.
Воспитали уже европку без критического мышления
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Да там при любой погоде какой-то колхоз был.
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Один артист, игравший на рояле под дождём дал понять, что можно и совместить
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Повторю свой комментарий из другой ветки: леволиберальная и восточно-деспотическая концепция жизни общества - это эскобарно.
У одних есть Свобода, но нет Бога, а у других - есть Бог без Свободы. Между тем, эти понятия не могут существовать друг без друга (см. Тертуллиана).
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Ответ MosFzz
Рыться в грязном белье - искать скрываемые человеком неудобные для него факты. Тут на весь мир позорились. Люди могут обсудить.:)
А что позорного в национальности? обсудить можно что угодно. Например почему у вас ник какой-то иностранный и не на кириллице?
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Ответ Domian
Еврей, сатанист, открытый гей. Вот это лицо, которому доверили церемонию открытия. Поэтому трансы, педофилия, насмешки над религией по оценкам более чем 4 миллиардов людей. Браво Макрон и Франция)
Это всем методички выдали, про ’повесточку’, мы то знаем, что никакой повестки нет и трансов видят только латентные
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Ответ Domian
Еврей, сатанист, открытый гей. Вот это лицо, которому доверили церемонию открытия. Поэтому трансы, педофилия, насмешки над религией по оценкам более чем 4 миллиардов людей. Браво Макрон и Франция)
— парень с карло анчелотти на аватарке, кто ты без нее?
— еврей, сатанист, открытый гей
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Ну так этот Тома Жолли гей, чего вы еще ожидали увидеть?
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На крутых крышах- артисты? Татьяне Тольне понравилось бы ещё больше, ещё "прекраснее"...
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Адаптировать к ЛГБТ* погоде...
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Вы там зомбированы все чтоли?
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Трансов мало было, не доработал режиссер.
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"Даже под дождем был дикий люкс"
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Тут подходит только «Расстрелять» 2 раза!
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