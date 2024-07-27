Режиссер Робби Старбак об открытии ОИ-2024: «Они считают, что можно издеваться над христианством. Мы должны обозначить жесткую границу»

Теги открытие Олимпиада-2024 контент Водные виды

Режиссер Робби Старбак раскритиковал церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже.

Мероприятие проходило накануне, 26 июля.

«С меня хватит. Я не буду поддерживать Олимпийские игры ни в какой форме. Они считают, что можно издеваться над христианством. С исламом этого никогда не сделают.

Мы как христиане должны обозначить жесткую границу: мы не будем поддерживать то, что высмеивает или сексуализирует нашу веру. Спортсмены-христиане должны высказаться сейчас», – написал американский режиссер и клипмейкер Старбак в соцсети X, приложив кадры выступления с участием артистов травести на открытии Олимпиады.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

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68 комментариев
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Издеваешься над исламом - фашист .
Издеваешься над христианством - сторонник прогресса и человек широких взглядов !
Мы, христиане , сами установили эти правила к сожалению
+72
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+52
Ответ несахар
То что христиане нейтрально реагируют на иронию над своей верой это скорее плюс, чем минус. Лучше за это головы кому то отрезать что ли?
Ну есть границы разумного. Символизм некоторых вещей никто не отменял. И у каждого есть свой триггер. Религия один из сильнейших. Для кого-то мать, Родина, предки или еще что-то. Кто-то вон зарежет за плохой слово о матери. Кто-то за действия с флагом щелбанов навешает. Кому-то не понравится непотребства рядом с могилами родных. Вопрос в другом - а зачем с такими вещами надо шутить? Какая необходимость нажимать на чувствительные вещи?
+28
-3
+25
С исламом этого не сделают потому что ответка прилетит сразу, там люди всю эту повестку видели в одном месте
+28
-8
+20
Ответ Shibosan
Вау, никому не известный поц имеет мнение в твиттере! Срочно в номер!
Ну это как твои комменты здесь, да?
+16
-3
+13
Ответ OldRedWhite
Издеваешься над исламом - фашист . Издеваешься над христианством - сторонник прогресса и человек широких взглядов ! Мы, христиане , сами установили эти правила к сожалению
Просто христиане стали более адекватными, эпоха Просвещения, научно технический прогресс, урбанизация сыграли свою роль. А вот мусульмане из стран Азии и Африки к сожалению остались жить в средних веках. Вон талибы до сих пор женщин камнями забивают.
+21
-13
+8
Ответ Дарья Новикова
Все по факту написано! Как уже писалось и не раз, Олимпиада превратилась в политические игры и на уничтожение каких-либо традиционных ценностей
Смотрел открытие. Мои ценности не разрушились: разводится не собрался, мужчин не полюбил. Не дорабатывают европейцы.
+22
-15
+7
Все по факту написано!
Как уже писалось и не раз, Олимпиада превратилась в политические игры и на уничтожение каких-либо традиционных ценностей
+24
-18
+6
То что христиане нейтрально реагируют на иронию над своей верой это скорее плюс, чем минус. Лучше за это головы кому то отрезать что ли?
+16
-10
+6
А что бы сказал Кейси Райбак по данной теме?
+4
0
+4
Ответ Shibosan
Еще смешно хоровое пение в комментариях: "Попробовали бы они сделать это в мичети!" (с) Дайте угадаю, вас там аж трисёт?
Не угадал, это тебя трисьот
+5
-1
+4
Ответ Дарья Новикова
Все по факту написано! Как уже писалось и не раз, Олимпиада превратилась в политические игры и на уничтожение каких-либо традиционных ценностей
Даша, у вас на аватарке женщина в хиджабе?
+10
-7
+3
Как то необычно много возмутившихся. Обычно помалкивают. Ощущение что чаша переполнилась.
+4
-1
+3
Агент КГБ?
+4
-2
+2
Ответ Александр Воронин
Чаша переполнится, когда на выборах начнут побеждать правильные партии.
Фактически они уже побеждают.
+2
0
+2
Поддерживали "толерантность" - лопайте, вы же этого хотели.
А нам нужно смотреть и мотать на ус, к чему это может привести. И поддерживать политику нулевой терпимости к этой мерзкой нечисти.
+10
-8
+2
Ответ Shibosan
Еще смешно хоровое пение в комментариях: "Попробовали бы они сделать это в мичети!" (с) Дайте угадаю, вас там аж трисёт?
Мичети* Трисëт*, готовься к школе
+1
0
+1
Ответ Agent Smith
Как то необычно много возмутившихся. Обычно помалкивают. Ощущение что чаша переполнилась.
Чаша переполнится, когда на выборах начнут побеждать правильные партии.
+2
-1
+1
Ответ Maxeg
Ну для тебя, как неверующего человека, это странно. А для верующего наоборот. Т.е. ты отказываешь ему в праве так считать и пытаешься свои ценности навязать, получается, когда высмеиваешь его ценности?
Никому я ничего не навязываю. Отрезать кому то голову за то что он верит в Бога я точно не стану.
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Ответ Agent Smith
Фактически они уже побеждают.
К сожалению еще нет
+1
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Ответ несахар
То что христиане нейтрально реагируют на иронию над своей верой это скорее плюс, чем минус. Лучше за это головы кому то отрезать что ли?
Прикольно, ирония ? Вы серьёзно?) где грань, между иронией и оскорблением ? Есть вещи, где эта грань отсутствует, вера одна из таких тем. Христиане действительно не режут головы за глумление над своей верой, но это перебор. Без подобной "иронии" нельзя исполнить открытие игр?) Все олимпиады ранеее, старались при открытии показать свои национальные ценности, достояния.. В Лондоне Гарри Поттер, в России балет, в Китае драконы, акробаты и тд, во Франции трансвеститы стебутся над христианскими ценностями .. Нууу... ок...
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+1
Ответ Александр Воронин
Поддерживали "толерантность" - лопайте, вы же этого хотели. А нам нужно смотреть и мотать на ус, к чему это может привести. И поддерживать политику нулевой терпимости к этой мерзкой нечисти.
К кому ты обращаешься? Поддерживающим толерастию это все как раз очень нравится.
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Ответ несахар
Робби, объяви им христианский джихад
Это называется крестовый поход
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0
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Ответ OldRedWhite
Издеваешься над исламом - фашист . Издеваешься над христианством - сторонник прогресса и человек широких взглядов ! Мы, христиане , сами установили эти правила к сожалению
Религия это бизнес, вера в бога это уже другое, это личное.

Трактаты и книги ваши уже тысячелетия трактуют, как хотят.

Любая религия, где свод правил писался стариком, упитанными реалиями только своего времени - обречено на споры и жидкие трактовки.
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Ответ boroda
почему сразу головы резать? нельзя без крайностей защищать свою веру? или насмотрелись фильмов и новостей какие все мусульмане злые фанатики?
Эти "фильмы" постоянно показывают, новости называется
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Ну давай обозначай, Робби Старбак
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Ответ крокодил в ванной
К кому ты обращаешься? Поддерживающим толерастию это все как раз очень нравится.
Ну вот этому товарищу вроде как уже и не нравится
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Тут пострадали не только христиане а не все пропагандирует традиционные ценности и мусульмане в том числе ...
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Падажи, это то самое христианство которое сжигала женщин из-за подозрений, что они ведьмы?
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Что там конкретно было? Лень гуглить...
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кто это
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