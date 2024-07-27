Режиссер Робби Старбак об открытии ОИ-2024: «Они считают, что можно издеваться над христианством. Мы должны обозначить жесткую границу»
Режиссер Робби Старбак раскритиковал церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже.
Мероприятие проходило накануне, 26 июля.
«С меня хватит. Я не буду поддерживать Олимпийские игры ни в какой форме. Они считают, что можно издеваться над христианством. С исламом этого никогда не сделают.
Мы как христиане должны обозначить жесткую границу: мы не будем поддерживать то, что высмеивает или сексуализирует нашу веру. Спортсмены-христиане должны высказаться сейчас», – написал американский режиссер и клипмейкер Старбак в соцсети X, приложив кадры выступления с участием артистов травести на открытии Олимпиады.
«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады
Издеваешься над христианством - сторонник прогресса и человек широких взглядов !
Мы, христиане , сами установили эти правила к сожалению
Как уже писалось и не раз, Олимпиада превратилась в политические игры и на уничтожение каких-либо традиционных ценностей
А нам нужно смотреть и мотать на ус, к чему это может привести. И поддерживать политику нулевой терпимости к этой мерзкой нечисти.
Трактаты и книги ваши уже тысячелетия трактуют, как хотят.
Любая религия, где свод правил писался стариком, упитанными реалиями только своего времени - обречено на споры и жидкие трактовки.