Глава комиссии МОК по допуску россиян: «Для нас очень важно, чтобы российские спортсмены оставались частью олимпийского движения»

Теги МОК Олимпийская сборная России Олимпиада-2024 ТАСС Водные виды

Международному олимпийскому комитету важно участие россиян в олимпийском движении.

Об этом заявила глава комиссии МОК по допуску атлетов на Игры в Париже Николь Хевертц.

К Олимпийским играм допущены 15 россиян и 17 белорусов. Они выступят в индивидуальном нейтральном статусе. 

«Я не знаю специфики в различных видах спорта, но для нас важно, чтобы спортсмены, которые соответствуют требованиям, могли участвовать в Олимпийских играх, потому что для нас это было очень важно.

Я также участвовала в работе комиссии (по допуску россиян) в 2018 году, и для нас очень важно, чтобы российские спортсмены оставались частью олимпийского движения.

У нас есть два конкретных основных критерия, которые мы проанализировали и которые были для нас очень важны, чтобы убедиться, что спортсмены, которые хотели участвовать, могли участвовать.

С учетом этого мы рады, что у нас есть несколько спортсменов из разных видов спорта, которые примут участие в Олимпийских играх в Париже», – сказала Хавертц.

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18 комментариев
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Лицемер и лгун. Позорище.
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Какой частью вы же рекомендуете не приглашать спортсменов с российским гражданством на соревнования и все федерации дружно запретили участие.
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Ну да.. нашли 15 предателей. Конечно, им это в радость.
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Как же лицемерно это звучит (
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Ответ maripous
Ну да.. нашли 15 предателей. Конечно, им это в радость.
Странно, что ещё Касаткина с Рублёвым отказались, два самых громких любителя западных ценностей.
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Соответствовать вашим требованиям -- себя не уважать. Говорящие головы в МОК давно уже дискредитировали себя и олимпийское движение.
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жесковат и избирателен у вас отбор.
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Лицемерка
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Лицемерка! Для тебя Николь важно, что бы в точности были выполнены приказы твоих хозяев из Вашинтона!
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Ахаха..
Уверовал, как в Иисуса Христа.
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Белый шум...
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Ответ maripous
Ну да.. нашли 15 предателей. Конечно, им это в радость.
+15 р
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что ты теперь такое, Олимпиада?
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Николь Хевертц, а в чём разница между спортсменами из израиля и России!?
Николь Хевертц:-" Это ДРУГОЕ!"
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Да, все пятнадцать.
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Важно, очень важно. вы не представляете себе насколько ето важно, потому, что ето очень очень очень важно...
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