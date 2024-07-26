Глава комиссии МОК по допуску россиян: «Для нас очень важно, чтобы российские спортсмены оставались частью олимпийского движения»

Международному олимпийскому комитету важно участие россиян в олимпийском движении.

Об этом заявила глава комиссии МОК по допуску атлетов на Игры в Париже Николь Хевертц.

К Олимпийским играм допущены 15 россиян и 17 белорусов. Они выступят в индивидуальном нейтральном статусе.

«Я не знаю специфики в различных видах спорта, но для нас важно, чтобы спортсмены, которые соответствуют требованиям, могли участвовать в Олимпийских играх, потому что для нас это было очень важно.

Я также участвовала в работе комиссии (по допуску россиян) в 2018 году, и для нас очень важно, чтобы российские спортсмены оставались частью олимпийского движения.

У нас есть два конкретных основных критерия, которые мы проанализировали и которые были для нас очень важны, чтобы убедиться, что спортсмены, которые хотели участвовать, могли участвовать.

С учетом этого мы рады, что у нас есть несколько спортсменов из разных видов спорта, которые примут участие в Олимпийских играх в Париже», – сказала Хавертц.