Майкл Фелпс о деле китайских пловцов: «Мы больше не можем слепо доверять WADA, которое либо не способно, либо не хочет вести последовательную политику»

Майкл Фелпс выступит на конгрессе США с призывом повлиять на политику WADA.

23-кратный олимпийский чемпион считает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в ситуации с китайскими пловцами не обеспечило права других спортсменов.

Канал CNN опубликовал отрывок из заранее подготовленной речи Фелпса. Ожидается, что сегодня он призовет конгресс США использовать свои «значительные рычаги влияния на WADA», чтобы сделать организацию «более независимой и эффективной».

«Мы как спортсмены больше не можем слепо доверять WADA – организации, которая постоянно доказывает, что она либо не способна, либо не хочет вести последовательную политику по всему миру», – цитирует CNN слова Фелпса.

В 2021 году 23 китайских пловца попались на триметазидине перед Олимпиадой в Токио. Однако WADA не стало отстранять их, приняв версию китайской стороны о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены. Позднее Антидопинговое агентство США (USADA) заявило о подрыве доверия к WADA и призвало пересмотреть его деятельность.

На слушания в конгрессе США также был приглашен глава WADA Витольд Банька, но он отказался явиться.

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