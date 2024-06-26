Майкл Фелпс о деле китайских пловцов: «Мы больше не можем слепо доверять WADA, которое либо не способно, либо не хочет вести последовательную политику»

Теги плавание Майкл Фелпс сборная Китая WADA сборная Китая жен Политика Водные виды

Майкл Фелпс выступит на конгрессе США с призывом повлиять на политику WADA.

23-кратный олимпийский чемпион считает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в ситуации с китайскими пловцами не обеспечило права других спортсменов.

Канал CNN опубликовал отрывок из заранее подготовленной речи Фелпса. Ожидается, что сегодня он призовет конгресс США использовать свои «значительные рычаги влияния на WADA», чтобы сделать организацию «более независимой и эффективной».

«Мы как спортсмены больше не можем слепо доверять WADA – организации, которая постоянно доказывает, что она либо не способна, либо не хочет вести последовательную политику по всему миру», – цитирует CNN слова Фелпса.

В 2021 году 23 китайских пловца попались на триметазидине перед Олимпиадой в Токио. Однако WADA не стало отстранять их, приняв версию китайской стороны о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены. Позднее Антидопинговое агентство США (USADA) заявило о подрыве доверия к WADA и призвало пересмотреть его деятельность.

На слушания в конгрессе США также был приглашен глава WADA Витольд Банька, но он отказался явиться.

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14 комментариев
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Главное в ходе расследования не выйти на самих себя
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"он призовет конгресс США использовать свои «значительные рычаги влияния на WADA», чтобы сделать организацию «более независимой и эффективной»."

в этой цитате прекрасно всё
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Фелпс же никогда не попадался:-)
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использовать рычаги чтобы сделать более независимой, классика от лучшей нации в мире
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действительно, как доверять конторе, которая постоянно американцев отмазывает и банит неугодных им?
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"WADA – организация, которая постоянно доказывает, что она либо не способна, либо не хочет вести последовательную политику по всему миру» - ну а что не так сказал то Фелпс?))
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-1
+3
Пчелы против меда
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0
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может сша переехать земли ? чето уж очень они много умничают?!
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+2
он призовет конгресс США использовать свои «значительные рычаги влияния на WADA»
все что вам адо знать про безпристрастность пиндосской ВАДЫ
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Фублин, плавание - один из самых несправедливых видов спорта в зачете олимпиады.

Условный пловец топовый может выиграть несколько медалей, не сильно напрягаясь.

А вот волейбол, гандбол и прочие командные виды только одну медаль получают. Хотя затрат физических много больше.
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Фелпсу просто повезло, что в зачет все дистанции попадают.
Пора это в плавании искоренить.
Сделать что-то вроде многоборства.

И еще серба победил якобы.
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Как забавно. Нашли препарат на кухне и не виноуваты! Может они там всей толпой ширялись из одной посудины!
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WADA: Уважаемые китайцы, у 23 пловцов КНР найден триметазидин. Как вы это объясните?
Уважаемые китайцы: Дело в том, что следы препарата найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены. Собственно, там они его и принимали. А еще мы хотим внести внеочередной взнос 23 млн. долларов на дело борьбы с допингом.
WADA: Версия принимается! Взнос -- тем более!!!
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Ответ j4romir
Фублин, плавание - один из самых несправедливых видов спорта в зачете олимпиады. Условный пловец топовый может выиграть несколько медалей, не сильно напрягаясь. А вот волейбол, гандбол и прочие командные виды только одну медаль получают. Хотя затрат физических много больше.
Правильео! Надо проводить Олимпийские Игры по волейболу.
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