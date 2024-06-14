Ефимова может отобраться на Олимпаду-2024 на стартах в Сербии и Боснии и Герцеговине 22 июня

Юлия Ефимова может отобраться на Олимпиаду на стартах в Сербии и Боснии.

Дедлайн по отбору на Олимпиаду-2024 в – 23 июня.

Ефимова получила нейтральный статус, но пока не выполнила норматив для отбора.

Сделать это можно на турнирах в Сербии (Vidovdanski Kup) и Боснии и Герцеговине (Trebisnjica Kup), которые пройдут 22 июня.

Ефимова получила нейтральный статус, но на Олимпиаду может так и не попасть. Почему?