Игорь Мялин: «Я приеду на Игры БРИКС, но про Игры дружбы ничего не ясно. Этот вопрос с федерацией Узбекистана не обговаривался»
Бывший российский прыгун в воду Игорь Мялин, перешедший в сборную Узбекистана, выступит на Играх БРИКС.
«У меня каждый месяц старты, к этому мы стремились. Мы хотели, чтобы у нас было много стартов.
Игры БРИКС — это такие же старты, чтобы посмотреть, на что способен перед Олимпиадой.
Я приеду на Игры БРИКС, но про Игры дружбы ничего не ясно. Этот вопрос с федерацией Узбекистана не обговаривался», — сказал Мялин.