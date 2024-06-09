Игорь Мялин: «Я приеду на Игры БРИКС, но про Игры дружбы ничего не ясно. Этот вопрос с федерацией Узбекистана не обговаривался»

Теги прыжки в воду Игорь Мялин Игры БРИКС Водные виды

Бывший российский прыгун в воду Игорь Мялин, перешедший в сборную Узбекистана, выступит на Играх БРИКС.

«У меня каждый месяц старты, к этому мы стремились. Мы хотели, чтобы у нас было много стартов.

Игры БРИКС — это такие же старты, чтобы посмотреть, на что способен перед Олимпиадой.

Я приеду на Игры БРИКС, но про Игры дружбы ничего не ясно. Этот вопрос с федерацией Узбекистана не обговаривался», — сказал Мялин.

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