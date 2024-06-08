Терновой о пропуске Олимпиады: «Когда объявили, что возможно участие в нейтральном статусе, я все равно понимал – 90%, что мы никуда не поедем»

Прыгун в воду Руслан Терновой заявил, что уже свыкся с пропуском Олимпиады-2024.

Сегодня Терновой и Александр Бондарь победили в синхронных прыжках с вышки на BetBoom чемпионате России в Казани. Спортсмены не получали нейтральный статус World Aquatics и не отбирались на Олимпиаду, которая пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

– Когда объявили, что возможно участие в Олимпийских играх в нейтральном статусе, я все равно понимал – 90%, что мы никуда не поедем. Поставили такие условия, что все решили отказаться. Например, по одному человеку в индивидуальных прыжках, а в синхронных вообще запретили выступать.

– У вас уже вторая Олимпиада мимо.

– Обидно. Но давно свыкся с этим, радуюсь тому, что есть, – сказал бронзовый призер чемпионата Европы-2019 Терновой.