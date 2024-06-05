Евгений Кузнецов: «Отказался от мысли поехать на Игры, когда сказали, что бумажки нужно будет подписывать. Я гражданин России и поддерживаю свою страну»
Прыгун в воду Евгений Кузнецов рассказал об отношении к Олимпиаде в Париже.
— Олимпиаду смотреть будешь?
— Если будет трансляция по телевидению, может быть, и посмотрю, но специально не буду.
— Есть виды спорта, в которых наши спортсмены все же выступят в нейтральном статусе. Будешь за них болеть?
— Ну конечно. Успехов им! Надеюсь, что покажут мастерство. Все будут понимать, откуда они. Я не против и не за. Каждый принимает свое решение.
— Ты когда отказался от мысли поехать на Игры в Париже?
— Когда сказали, что бумажки нужно будет подписывать. Я гражданин Российской Федерации и поддерживаю максимально свою страну, обеими руками и ногами.
— Как думаешь, случится ли в твоей карьере еще Олимпиада?
— Это будет зависеть уже не от меня, а от наших дипломатов, как договорятся. Знаю, что у нас в стране сильные политики и они приложат все усилия, чтобы все было справедливо.
— То есть мысленно не ставишь точку: «Олимпиада в Токио была последней для меня»?
— Смысл ставить точку? Всякое может в жизни случиться. Может, продолжу прыгать, может, нет. Оксана Чусовитина на восемь Олимпийских игр съездила, так что возможно все.
— Нет ощущения, что в качестве наши прыжки в воду просели за эти два года?
— Просели — нет, может быть, немножко расти перестали. Все упирается в международные старты. Как бы нам ни старались делать другие соревнования, стимула не хватает, — сказал Кузнецов.