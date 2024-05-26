Чикунова, Андреева и donk победили в спортивной номинации рейтинга Forbes 30 до 30

Стали известны победители рейтинга Forbes 30 до 30.

Forbes обнародовал победителей в рейтинге 30 самых перспективных россиян до 30 лет в 2024 году.

В номинации «Спорт и киберспорт» лучшими стали рекордсменка мира по плаванию (19 лет), теннисистка (17 лет) и игрок в CS:GO команды Team Spirit Данил «donk» Крышковец (17 лет).

Среди номинантов также были хоккеист «Спартака» Николай Голдобин, футболист «Динамо» Константин Тюкавин, баскетболист «Реала» Егор Демин, пловец Климент Колесников, гимнастка Лала Крамаренко, игрок в Dota 2 команды Team Spirit Денис «Larl» Сигитов, игрок в Dota 2 клуба Team Falcons Станислав «Malr1ne» Поторак.