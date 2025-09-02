0

Поиски пропавшего пловца Свечникова по Босфору идут по всем направлениям

Поиски пропавшего пловца Свечникова по Босфору идут по всем направлениям.

Об этом сообщила родственница жены Свечникова Алена Караман.

«Поиски ведутся по всем направлениям. Точки пока не могу сообщить, так как кроме поиска идет еще и следствие», – рассказала Караман.

29-летний Николай Свечников пропал 24 августа во время международного заплыва через Босфор.

Наш пловец пропал на Босфоре. Кто виноват и почему участников не отслеживают с GPS?

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Николай Свечников
плавание в открытой воде
