МИД России: «Посольство РФ во Франции отрезано от координационных форматов, созданных организаторами Олимпиады. Это чревато серьезными трудностями»

Теги Париж-2024 Политика Водные виды

Посольство РФ во Франции отрезано от координационных форматов по Олимпиаде-2024.

Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

«Дело ведь не только в отсутствии пропусков [для дипломатов], хотя это тоже важно. Проблема намного глубже.

Наше посольство в Париже фактически отрезано от координационных форматов, которые организаторы Олимпиады создали для взаимодействия с аккредитованными в стране диппредставительствами, в том числе по вопросам безопасности.

Французские власти не предоставляют нашим дипломатам необходимые информационные материалы.

Это чревато серьезными трудностями при реализации их служебных обязанностей, в первую очередь, по защите прав и интересов российских граждан, оказании им консульской и иной помощи», – сказал Студенников.

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9 комментариев
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
До сих пор не погу понять зачем нашим дипломатам нужны пропуска в центр на ОИ.
Ну чтобы повеселиться, сводить жён, детей, любовниц, отдохнуть, пофоткаться, посмотреть соревнования. А потом отписаться в Центр как все загнивает и все плохо
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До сих пор не погу понять зачем нашим дипломатам нужны пропуска в центр на ОИ.
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Так вы разве сами не говорили, что без российских спортсменов это не олимпиада, а так, неполноценное соревнование? Зачем вам пропуска?
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Кароч хотели на халяву сходить на Олимпиаде потусить , а им сказали "платите как все"
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Ответ Alexander Lyakhov
Так вы разве сами не говорили, что без российских спортсменов это не олимпиада, а так, неполноценное соревнование? Зачем вам пропуска?
Они же лицемеры, ну
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Судя по высказываниям МИД России, олимпиада будет не в Париже, а в Кабуле. Хотя, в Кабуле же наши друзья и партнеры талибы, от поездок туда МИД не отговаривает.
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Все таки народ на спорце особенный. Была бы новость, что дипломатов аккредитации лишают - писали бы про двойные стандарты и поливали бы французов. Когда кто-то из российского посольства так же возмущается - ну давайте этих отчехвостим.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
До сих пор не погу понять зачем нашим дипломатам нужны пропуска в центр на ОИ.
Ну как вариант в случае проблем у наших граждан (как зрителей так и нейтральных спортсменов) консульская помощь на местах будет затруднена. То есть не смогут пройти в какую-нибудь олимпийскую деревню. А так хз, без дополнительной инфы действительно выглядит как желание потусоваться.
Но опять же, говорится об информационных материалах, а не о пропусках на соревнования и тем более о билетах на мероприятия.
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Ответ Ебздрогыч
Судя по высказываниям МИД России, олимпиада будет не в Париже, а в Кабуле. Хотя, в Кабуле же наши друзья и партнеры талибы, от поездок туда МИД не отговаривает.
Буквально позавчера...)
"На фоне сохраняющейся крайне сложной ситуации с безопасностью в Афганистане МИД России настоятельно рекомендует гражданам России воздерживаться от посещения этой страны с личными, в том числе туристическими целями".
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