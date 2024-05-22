МИД России: «Посольство РФ во Франции отрезано от координационных форматов, созданных организаторами Олимпиады. Это чревато серьезными трудностями»
Посольство РФ во Франции отрезано от координационных форматов по Олимпиаде-2024.
Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
«Дело ведь не только в отсутствии пропусков [для дипломатов], хотя это тоже важно. Проблема намного глубже.
Наше посольство в Париже фактически отрезано от координационных форматов, которые организаторы Олимпиады создали для взаимодействия с аккредитованными в стране диппредставительствами, в том числе по вопросам безопасности.
Французские власти не предоставляют нашим дипломатам необходимые информационные материалы.
Это чревато серьезными трудностями при реализации их служебных обязанностей, в первую очередь, по защите прав и интересов российских граждан, оказании им консульской и иной помощи», – сказал Студенников.
Но опять же, говорится об информационных материалах, а не о пропусках на соревнования и тем более о билетах на мероприятия.
"На фоне сохраняющейся крайне сложной ситуации с безопасностью в Афганистане МИД России настоятельно рекомендует гражданам России воздерживаться от посещения этой страны с личными, в том числе туристическими целями".