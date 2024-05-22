Сборная Ирана на Олимпийских играх в Париже получит название в честь погибшего президента страны Эбрахима Раиси

Теги Париж-2024 Политика Прочие

Сборная Ирана на Олимпиаде-2024 будет называться в честь Эбрахима Раиси.

«Спортивная команда, отправленная нашей страной на Олимпийские игры 2024 года в Париже, будет носить имя «Хадем Аль-Реза» (слуга имама Резы)» – заявил глава Олимпийского комитета Ирана Махмуд Хосрави Вафа.

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб 19 мая при крушении вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан. 

После гибели Раиси его стали называть слугой имама Резы – одного из важнейших святых у шиитов. 23 мая Раиси похоронят в мавзолее имама Резы в иранском городе Мешхед.  

4 комментария
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везет же людям..
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А разрешат?
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Ответ kost68
везет же людям..
А в чём это везение 🤔🤔🤔
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