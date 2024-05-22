Сборная Ирана на Олимпийских играх в Париже получит название в честь погибшего президента страны Эбрахима Раиси

Сборная Ирана на Олимпиаде-2024 будет называться в честь Эбрахима Раиси.

«Спортивная команда, отправленная нашей страной на Олимпийские игры 2024 года в Париже, будет носить имя «Хадем Аль-Реза» (слуга имама Резы)» – заявил глава Олимпийского комитета Ирана Махмуд Хосрави Вафа.

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб 19 мая при крушении вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан.

После гибели Раиси его стали называть слугой имама Резы – одного из важнейших святых у шиитов. 23 мая Раиси похоронят в мавзолее имама Резы в иранском городе Мешхед.