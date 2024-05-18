Колесников о расследовании World Aquatics: «Понятно, что любой инфоповод нужен для того, чтобы нас как-то подстегнуть, где-нибудь еще отстранить»

Теги плавание сборная России Климент Колесников ТАСС Водные виды

Колесников высказался о разбирательствах из-за участия россиян в соревнованиях в Баня-Луке.

Ранее World Aquatics начала расследование в связи с выступлением российских пловцов на турнире в Боснии и Герцеговине. Их подозревают в нарушении нейтрального статуса. 

«На эту тему все общение идет на уровне международной и нашей федераций. Напрямую ни к кому не обращались – никаких претензий, конкретики никакой нет.

Видимо, на это все какие-то свои определенные причины есть, если смотреть на это с точки зрения свода правил и того, как соревнования проводились, под какой эгидой, какого разряда соревнования. Но я в это не углублялся.

Если у нашего руководства есть интерес нас отстоять, они приложат к этому все усилия. Понятно, что любой инфоповод нужен для того, чтобы нас как-то подстегнуть, где-нибудь еще отстранить. Но мы уже проплыли, факт есть факт.

Приехали, получили удовольствие. Все классно, все круто», – сказал двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников

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