Колесников о планах после завершения карьеры: «У меня лучше получится крутиться в спортивной сфере, нежели в другой, где я профан»

Пловец Климент Колесников рассказал, кем видит себя после завершения карьеры.

«Наверное у меня лучше получится крутиться в спортивной сфере, нежели в какой‑то другой, где я профан. Вероятнее всего я свяжу свою жизнь после карьеры со спортом. Но это не обязательно должно быть узконаправлено.

Возможно, у меня появятся идеи заняться чем‑то другим, получить образование в другой сфере, как делают некоторые мои знакомые. Я пока вижу себя привязанным к спорту», – сказал двукратный призер Олимпийских игр Колесников.

Сегодня спортсмен провел встречу с юными пловцами и их тренерами в Саранске.

«Конкретной ситуации, чтобы я думал об окончании карьеры, не было. У нас такой вид спорта, что нужно очень много терпения. Ты ходишь в школу, тебе нужно совмещать. Во взрослой жизни тоже нужно совмещать. В разные периоды жизни случаются расстройства от этого. Стараешься найти свою мотивацию на сегодняшний день, чтобы пойти на тренировку и добиться прогресса.

В школе друзья уходят гулять, а тебе надо на тренировку. После у тебя есть время только на домашку и лечь спать. Потом думаешь: «Я же мог пойти с ребятами погулять». Но в итоге все равно преодолеваешь себя, чтобы понять – что для тебя сейчас важно. Получить удовольствие от того, чтобы погулять с ребятами или пойти позаниматься любимым делом.

По карьере тоже бывали моменты, когда из‑за здоровья не получалось. Пропускаешь тренировки, старты, откатываешься по результатам. Нужно подходить к этому с пониманием – что делать дальше. Проплываешь плохо, тоже задаешься вопросами: «Почему? Как так?» На все есть причины. Всегда нужно находить свою мотивацию», – отметил Колесников.