Колесников – на вопрос о том, кем бы он стал вне плавания: «Джорданом. Чувствую себя максимально скоординированным, чтобы заниматься баскетболом»

Климент Колесников заявил, что стал бы Майклом Джорданом, если бы не плавание.

– Кем бы вы стали, если бы не плавание?

– Майкл Джордан. Сто процентов – баскетбол. Мне нравится эта игра. Я не любитель смотреть какие‑то виды спорта. Мне больше интересно заниматься ими.

У меня нет так много времени. Я чувствую себя максимально скоординированным человеком, чтобы можно было заниматься баскетболом. Для меня этот вид имеет приоритет над другими. Играю, когда есть свободное время, – сказал двукратный призер Олимпийских игр в плавании Колесников.