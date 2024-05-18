Колесников – на вопрос о том, кем бы он стал вне плавания: «Джорданом. Чувствую себя максимально скоординированным, чтобы заниматься баскетболом»

Теги Майкл Джордан плавание сборная России Климент Колесников Водные виды

Климент Колесников заявил, что стал бы Майклом Джорданом, если бы не плавание.

– Кем бы вы стали, если бы не плавание?

– Майкл Джордан. Сто процентов – баскетбол. Мне нравится эта игра. Я не любитель смотреть какие‑то виды спорта. Мне больше интересно заниматься ими.

У меня нет так много времени. Я чувствую себя максимально скоординированным человеком, чтобы можно было заниматься баскетболом. Для меня этот вид имеет приоритет над другими. Играю, когда есть свободное время, – сказал двукратный призер Олимпийских игр в плавании Колесников.

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1 комментарий
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Он в плавании аналогом Джордана не стал, даже по российским меркам, являясь тенью Рылова, а о баскетболе заикается. Разве что Джорданом Смоловым.
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