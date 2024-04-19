Экс-игрок «Сибири» Выходил: «Телеканалы в Чехии показывают все с точностью до наоборот по сравнению с Россией. Пускай все быстрее закончится и все будет спокойно»
Томаш Выходил рассказал о разнице в получении информации на ТВ в Чехии и России.
– Друзья и родные стали как‑то сильнее переживать за вас с 2022 года? Наверняка же им информация из России доходит чуть иначе.
– Конечно. Там в этом плане прям зеркальное отражение.
Их телеканалы с точностью до наоборот все показывают по сравнению с тем, что показывают здесь. При этом все родные и друзья осознают, что мы далеко от зоны СВО. Пускай все быстрее закончится и все будет спокойно.
– Хотя бы иногда за эти годы жизни в России возникали мысли уехать отсюда и вернуться в Чехию?
– Когда у вас много детей и работа здесь, то уже иначе думаешь о таких вещах (смеется).
Конечно, бывает, когда вечером устаешь или что‑то не получается, то хочется все бросить и уехать домой, забрать семью туда.
Но в основном нет времени так думать, тосковать по родине, скучать.
В основном два раза в неделю созвонился с папой по видеосвязи, поговорил, увидел, как там все цветет, потом здесь посмотрел из окошка на снег, и все.
Вздохнул, пошел дальше. Утром все начал заново, – сказал экс-игрок «Сибири» Томаш Выходил, который работает тренером академии и главой развития молодежного футбола «Новосибирска».
А теперь кто-то куда-то выходил, так и не понял куда
Даже я вздохнул, когда это прочитал)
Так, что одни с одной стороны только показывают, другие с другой. это политический реализм.