Экс-игрок «Сибири» Выходил: «Телеканалы в Чехии показывают все с точностью до наоборот по сравнению с Россией. Пускай все быстрее закончится и все будет спокойно»

Теги премьер-лига Россия телевидение Сибирь Томаш Выходил Политика Матч ТВ Новосибирск Вторая лига А Футбол

Томаш Выходил рассказал о разнице в получении информации на ТВ в Чехии и России.

– Друзья и родные стали как‑то сильнее переживать за вас с 2022 года? Наверняка же им информация из России доходит чуть иначе.

– Конечно. Там в этом плане прям зеркальное отражение.

Их телеканалы с точностью до наоборот все показывают по сравнению с тем, что показывают здесь. При этом все родные и друзья осознают, что мы далеко от зоны СВО. Пускай все быстрее закончится и все будет спокойно.

– Хотя бы иногда за эти годы жизни в России возникали мысли уехать отсюда и вернуться в Чехию?

– Когда у вас много детей и работа здесь, то уже иначе думаешь о таких вещах (смеется).

Конечно, бывает, когда вечером устаешь или что‑то не получается, то хочется все бросить и уехать домой, забрать семью туда.

Но в основном нет времени так думать, тосковать по родине, скучать.

В основном два раза в неделю созвонился с папой по видеосвязи, поговорил, увидел, как там все цветет, потом здесь посмотрел из окошка на снег, и все.

Вздохнул, пошел дальше. Утром все начал заново, – сказал экс-игрок «Сибири» Томаш Выходил, который работает тренером академии и главой развития молодежного футбола «Новосибирска».

16 комментариев
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В последнее время редакторы очень невнимательно пишут новости. Сначала какого-то челика удаляют в матче Милан - Рома, так и не понял какого.
А теперь кто-то куда-то выходил, так и не понял куда
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+35
"...увидел, как там все цветет, потом здесь посмотрел из окошка на снег, и все. Вздохнул, пошел дальше"

Даже я вздохнул, когда это прочитал)
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+11
Ответ Сарсен Абдрахманов
Т.е задуматься почему показывают другое ему ума не хватило🤔
А это вы про какое ТВ? Политики везде одинаковы. Вспомнился анекдот советский. Жил царь , а у него пол лица было искалечено и он попросил трех художников нарисовать себя. Первый нарисовал. как есть. царю не понравилось и он убил его, так закончился реализм, второй нарисовал, как-будто нет искалеченной половины, царь и его убил, так закончился романтизм. А третий нарисовал его в профиль хорошей половиной, царь его наградил. Так появился социалистический реализм.
Так, что одни с одной стороны только показывают, другие с другой. это политический реализм.
+11
-1
+10
Ответ Дмитрий Телешин
В последнее время редакторы очень невнимательно пишут новости. Сначала какого-то челика удаляют в матче Милан - Рома, так и не понял какого. А теперь кто-то куда-то выходил, так и не понял куда
"Во рту Сухи, в глазах Черны, Поспишил я в магазин..."
+4
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+4
Ответ Ковид 07.10.52
А это вы про какое ТВ? Политики везде одинаковы. Вспомнился анекдот советский. Жил царь , а у него пол лица было искалечено и он попросил трех художников нарисовать себя. Первый нарисовал. как есть. царю не понравилось и он убил его, так закончился реализм, второй нарисовал, как-будто нет искалеченной половины, царь и его убил, так закончился романтизм. А третий нарисовал его в профиль хорошей половиной, царь его наградил. Так появился социалистический реализм. Так, что одни с одной стороны только показывают, другие с другой. это политический реализм.
Хороший анекдот. Говорят, был ещё и четвертый художник который перед тем как рисовать, измерил царю череп и заглянул в трусы, а в итоге нарисовал городской пейзаж. Царь сломал ему кисточку и мольберт. Так появился Гитлер и национал-социализм.
+3
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+3
Ответ Дмитрий Телешин
В последнее время редакторы очень невнимательно пишут новости. Сначала какого-то челика удаляют в матче Милан - Рома, так и не понял какого. А теперь кто-то куда-то выходил, так и не понял куда
Вроде экс-игрок Сибири куда то выходил
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+3
Понятно что игроков Сибири вряд ли кто то помнит , но можно же написать что за экс футболист
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Одно вранье в Европе, только в РФ самая правдивая информация, от Симонян и Соловева
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правды нет нигде, ее закопали
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Ответ S_Vladimirov
Хороший анекдот. Говорят, был ещё и четвертый художник который перед тем как рисовать, измерил царю череп и заглянул в трусы, а в итоге нарисовал городской пейзаж. Царь сломал ему кисточку и мольберт. Так появился Гитлер и национал-социализм.
Про четвертый не слышал.
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Ответ NickRockStar
Вроде экс-игрок Сибири куда то выходил
речь про футбол. очевидно, что на замену выходил
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