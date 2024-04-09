Сальников о том, что плавание – второй по массовости вид спорта в России: «Объективно оно заслуживает первого места»

Теги плавание ВФП Владимир Сальников массовый спорт Водные виды

Сальников считает, что плавание заслуживает быть самым массовым видом спорта.

По данным Минспорта, самым массовым видом спорта в России остается футбол (3,408 млн занимающихся), плавание находится на втором месте (2,764 млн).

«С одной стороны, радует тот факт, что плавание признано вторым в стране, но объективно оно заслуживает первого места. Если вам это покажется шуткой, то давайте вспомним, что жизнь началась в воде и воды на земле значительно больше, чем суши.

Увеличение числа занимающихся основано на достоверном факте: спорт становится все более популярным среди россиян, и люди стали заниматься им активнее. Плавание является необходимым навыком для жизни и имеет практическое применение: человек, владеющий навыками плавания, обеспечивает свою безопасность и в случае необходимости может спасти чью-то жизнь.

Плавание доступно людям любого возраста из-за низкой травматичности этого вида спорта. Оно помогает восстановиться организму, избавиться от стресса, исправить осанку и разгрузить мышцы корпуса и не только. Учитывая все перечисленные факторы, плавание заслуживает первенства в стране.

Конечно, до совершенства нам далеко. Там, где открываются бассейны, сразу образуются очереди, и бассейн быстро заполняется, потому что спрос значительно превышает предложение. Дети и подростки видят выдающиеся достижения наших спортсменов и стремятся повторить их успехи, что также способствует популяризации плавания», – сказал глава ВФП Владимир Сальников.

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта 

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1 комментарий
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Кто только не претендует на лавры самого массового и популярного вида спорта.
Но нет, на первом месте в мире - футбол. Да и в нашей стране тоже, несмотря на все претензии к отечественному уровню футбола.
Футбол смотрят, любят и в футбол играют, всё как говорил Василий Уткин.
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