Сальников о том, что плавание – второй по массовости вид спорта в России: «Объективно оно заслуживает первого места»

Сальников считает, что плавание заслуживает быть самым массовым видом спорта.

По данным Минспорта, самым массовым видом спорта в России остается футбол (3,408 млн занимающихся), плавание находится на втором месте (2,764 млн).

«С одной стороны, радует тот факт, что плавание признано вторым в стране, но объективно оно заслуживает первого места. Если вам это покажется шуткой, то давайте вспомним, что жизнь началась в воде и воды на земле значительно больше, чем суши.

Увеличение числа занимающихся основано на достоверном факте: спорт становится все более популярным среди россиян, и люди стали заниматься им активнее. Плавание является необходимым навыком для жизни и имеет практическое применение: человек, владеющий навыками плавания, обеспечивает свою безопасность и в случае необходимости может спасти чью-то жизнь.

Плавание доступно людям любого возраста из-за низкой травматичности этого вида спорта. Оно помогает восстановиться организму, избавиться от стресса, исправить осанку и разгрузить мышцы корпуса и не только. Учитывая все перечисленные факторы, плавание заслуживает первенства в стране.

Конечно, до совершенства нам далеко. Там, где открываются бассейны, сразу образуются очереди, и бассейн быстро заполняется, потому что спрос значительно превышает предложение. Дети и подростки видят выдающиеся достижения наших спортсменов и стремятся повторить их успехи, что также способствует популяризации плавания», – сказал глава ВФП Владимир Сальников.

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта