Колесников об эмоциях в спорте: «Могу поплакать, если что то плохо получается, и ничего в этом страшного нет. Тренируйся дальше, и все будет»

Климент Колесников рассказал о том, как плакал из-за неудач в спорте.

«Я очень много переживал до определенного возраста, пока не выступил на своих первых крупных соревнованиях. Это были всероссийские соревнования, я туда поехал в младшем возрасте, мне было тогда 13 лет.

Выступал там как подающий надежды спортсмен. У меня начался сильный мандраж, и из-за этого я очень плохо выступил – показал время на 5-6 секунд хуже, чем на отборочных соревнованиях. Я всю ночь потом плакал.

Получилось так, что я смог сам переключиться, настроиться на то, что мне это совсем не нужно. Просто потому, что это очень сильно мешает. Нужно, чтобы ты и на следующий день мог выступать, как ты это будешь делать, если ты сильно расстраиваешься? Мне повезло, я смог это сам перебороть.

Я знаю, что много кто из спортсменов борется с этим, слушая музыку, кто-то разговаривает со своими друзьями и близкими, кто-то книжку читает, кто-то в телефоне играет. Все расстраиваются, и я сейчас расстраиваюсь – могу поплакать, если где-то что то плохо получается, и ничего в этом страшного нет. Тренируйся дальше, и все будет», – сказал двукратный олимпийский призер в плавании Колесников.

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