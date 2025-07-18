Водное поло. Чемпионат мира-2025. 1/8 финала. Сербия обыграла Японию, Румыния уступила Венгрии, другие результаты
18 июля на чемпионате мира по водному поло прошли матчи 1/8 финала.
Чемпионат мира по водному поло
Сингапур
Мужчины
1/8 финала
Сербия – Япония – 21:14 (5:2, 4:3, 9:3, 3:6)
Румыния – Венгрия – 11:15 (3:6, 3:2, 3:3, 2:4)
Бразилия – Греция – 5:17 (0:2, 0:5, 4:5, 1:5)
Канада – Черногория – 10:22 (3:7, 0:5, 3:5, 4:5)
ПРИМЕЧАНИЕ: Италия, Испания, США и Хорватия вышли в 1/4 финала напрямую, заняв первые места в своих группах.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Енисей-СТМ
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