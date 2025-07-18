Плавание в открытой воде. Чемпионат мира-2025. Джонсон победила, Сорокина – 14-я, Козякина – 24-я

Сорокина и Козякина не попали в топ-10 в заплыве на 5 км на чемпионате мира в Сингапуре .

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 Сингапур Плавание в открытой воде Женщины, 5 км 1. Мойша Джонсон (Австралия) – 1:02.01,3 2. Джиневра Таддеуччи (Италия) – 1,0 3. Ичика Каджимото (Япония) – 27,6... 14. Екатерина Сорокина (Россия) – 2.08,4... 24. Полина Козякина (Россия) – 3.22,70