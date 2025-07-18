Плавание в открытой воде. Чемпионат мира-2025. Джонсон победила, Сорокина – 14-я, Козякина – 24-я
Сорокина и Козякина не попали в топ-10 в заплыве на 5 км на чемпионате мира в Сингапуре .
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
Плавание в открытой воде
Женщины, 5 км
1. Мойша Джонсон (Австралия) – 1:02.01,3
2. Джиневра Таддеуччи (Италия) – 1,0
3. Ичика Каджимото (Япония) – 27,6...
14. Екатерина Сорокина (Россия) – 2.08,4...
24. Полина Козякина (Россия) – 3.22,70
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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