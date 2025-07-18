Плавание в открытой воде. Чемпионат мира-2025. Велльброк выиграл заплыв на 5 км, Адеев – 5-й, Лузин – 28-й
Денис Адеев занял 5-е место в заплыве на 5 км на чемпионате мира в Сингапуре.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
Плавание в открытой воде
Мужчины, 5 км
1. Флориан Велльброк (Германия) – 57.26,4
2. Грегорио Пальтриньери (Италия) – 2,9
3. Марк-Антуан Оливье (Франция) – 4,0...
5. Денис Адеев (Россия) – 10,8...
28. Савелий Лузин (Россия) – 3.38,5
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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