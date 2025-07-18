Плавание в открытой воде. Чемпионат мира-2025. Велльброк выиграл заплыв на 5 км, Адеев – 5-й, Лузин – 28-й

Денис Адеев занял 5-е место в заплыве на 5 км на чемпионате мира в Сингапуре.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 Сингапур Плавание в открытой воде Мужчины, 5 км 1. Флориан Велльброк (Германия) – 57.26,4 2. Грегорио Пальтриньери (Италия) – 2,9 3. Марк-Антуан Оливье (Франция) – 4,0... 5. Денис Адеев (Россия) – 10,8... 28. Савелий Лузин (Россия) – 3.38,5