Юлия Ефимова: «Я бы хотела поехать на Олимпиаду. Но если будет адекватное отношение»

Теги плавание сборная России жен Юлия Ефимова Париж-2024 Спорт-Экспресс Водные виды

Юлия Ефимова высказалась об участии в Олимпийских играх в Париже.

Ефимова – трехкратный призер Игр по плаванию (0-2-1). 

«Я мечтала об этом. Но у меня до сих пор этого нет. Возможно, если бы у меня была (золотая) олимпийская медаль, я бы тоже сказала, что там делать нечего и в принципе не ездите туда. Но на данный момент у меня нет такого статуса, поэтому я бы хотела туда поехать.

Но опять-таки, если будут адекватные отношения. Если будет совсем неприемлемо, конечно, я не поеду», — сказала Ефимова.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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8 комментариев
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Мэр Парижа Анн Идальго заявила во время своей поездки в Киев, что российским и белорусским спортсменам "будут не рады" во французской столице, если они приедут, чтобы принять участие в Олимпийских играх этим летом. Об этом сообщает газета Le Monde.

Спортс новость деликатно не заметил. Если после такого заявления найдутся желающие поехать на Олимпиаду…
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Ефимова за допинг 16-месячное наказание отбывала, потом могла "залететь" повторно за мельдоний, но обошлось, после чего её через прессу трамбовали соперницы (Лилли Кинг из США и Рута Мейлутите из Литвы) на Олимпиаде, а на трибунах свистели и гудели. Чем её можно удивить? Хуже отношения точно не будет. Украинцам она вряд ли интересна, потому что никаких заявлений в негативном ключе касаемо их не делала. Максимум они придут на трибуны и поскандируют то, что было на матче между Россией и Украиной по мини-футболу. Это всё-таки не исламисты-религиозные фанатики, которые нелегально во Францию так или иначе попадают, следовательно исполнить против тех же израильтян могут всё, что им в голову взбредёт.
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Неадекватное отношение только у российских чиновников к Олимпиаде.
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Спойлер - не будет.
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Нет,Юля,если бы хотела,то после 24 февраля 2022 года поменяла бы спортивное гражданство.А ты хочешь и поехать,и российское финансирование иметь...
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Ответ Scorpion69
Мэр Парижа Анн Идальго заявила во время своей поездки в Киев, что российским и белорусским спортсменам "будут не рады" во французской столице, если они приедут, чтобы принять участие в Олимпийских играх этим летом. Об этом сообщает газета Le Monde. Спортс новость деликатно не заметил. Если после такого заявления найдутся желающие поехать на Олимпиаду…
sports это никогда не заметит
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