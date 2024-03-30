Юлия Ефимова: «Я бы хотела поехать на Олимпиаду. Но если будет адекватное отношение»

Юлия Ефимова высказалась об участии в Олимпийских играх в Париже.

Ефимова – трехкратный призер Игр по плаванию (0-2-1).

«Я мечтала об этом. Но у меня до сих пор этого нет. Возможно, если бы у меня была (золотая) олимпийская медаль, я бы тоже сказала, что там делать нечего и в принципе не ездите туда. Но на данный момент у меня нет такого статуса, поэтому я бы хотела туда поехать.

Но опять-таки, если будут адекватные отношения. Если будет совсем неприемлемо, конечно, я не поеду», — сказала Ефимова.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.