Анна Егорова: «Ждем решения руководства по участию в Олимпиаде. У меня есть лицензия французского клуба, могу отобраться на чемпионате Франции»

Пловчиха Анна Егорова рассказала, что ждет решения руководства по поводу участия в ОИ.

Российские пловцы выступят на турнире в Бане‑Луке (Босния и Герцеговина) в конце апреля.

Пловцы, которых допускают на Олимпиаду как индивидуальных нейтральных атлетов, могут показать там квалификационное время для выступления в Париже-2024.

– Вы едете на этот старт?

– Нет, мне никто не предлагал, не отказалась бы. У меня есть лицензия французского клуба, могу отобраться на чемпионате Франции.

Еще стартую на «Маре Нострум» на этапах в Кане и Монако. Шанс выполнить норматив есть, а там уже ждем, какое будет решение руководства по участию в Олимпиаде, – сказала Егорова.