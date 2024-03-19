Юлия Ефимова: «Федерация организовала соревнования в Боснии и Герцеговине. Там можно будет выполнить олимпийский норматив»

Пловчиха Юлия Ефимова рассказала о предстоящих стартах.

– Федерация нам организовала заграничные соревнования, которые пройдут в Боснии и Герцеговине. Еще точных критериев нет. Но по идее там можно будет выполнить олимпийский норматив. Еще не факт, что даже если кто-то этот норматив выполнит, то отправится в июле на Олимпиаду в . Но сам факт, что у тебя этот норматив будет, это уже хорошо.

– Сколько российских пловцов поедут на этот старт?

– Специально сделали международные соревнования. Я не знаю, кто там будет выступать.

– Как вы отреагировали на то, что российские теннисисты получили шанс поехать в Париж?

– Ну, они ведь и до этого два года выступали на международных соревнованиях. Их только один раз на Уимблдон не пустили. Особых проблем у теннисистов не было. Их ведь не отстраняли. И тяжело судить, что это положительный знак для тех же пловцов.

Все возможно. Но я не думаю, что прям вся команда поедет. Мне пока трудно говорить, потому что официально еще не все решено. Я стараюсь не думать об этом. Просто надо идти шаг за шагом, и сегодня главная цель – чемпионат Москвы.

– Вы находитесь в мейнстриме или сами индивидуально будете искать шансы поехать на Олимпиаду?

– Тут тоже трудно загадывать. Были мысли поехать на , где тоже можно было отбираться. Но эти соревнования пройдут ближе к лету. Прямо сейчас мне рановато плыть по олимпийским нормативам. Но от лишнего старта, который пройдет в Боснии и Герцеговине, разумеется, я не откажусь.

Как раз можно себя попробовать на этих международных соревнованиях. А потом уже летом думать, что и как. Тем более там точно будет уже понятно, ждут ли Россию на Олимпиаде, кого, сколько и как, – сказала трехкратный призер Олимпийских игр.