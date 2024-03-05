Тигр выбран талисманом Всемирных игр дружбы-2024

Тигр стал талисманом Всемирных игр дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года.

Презентация состоялась в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Имя талисмана определится позже.

В состав жюри, которое возглавил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, входили 22 человека, в том числе семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов, певица Клава Кока и режиссер Федор Бондарчук.

Члены жюри выбирали талисман из трех претендентов, попавших в шорт-лист: тигра, медведя и белки.

«Нам кажется, что выбор жюри получился очень удачным! Наш талисман – динамичный, спортивный и, несмотря на образ персонажа, дружелюбный. Очень надеюсь, что он придется по нраву болельщикам и участникам турнира», – сказал гендиректор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин.

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