Тигр выбран талисманом Всемирных игр дружбы-2024

Теги синхронное плавание греко-римская борьба фото сборная России по борьбе Светлана Ромашина Алексей Сорокин Роман Власов Федор Бондарчук Игры дружбы Клава Кока Водные виды

Тигр стал талисманом Всемирных игр дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года.

Презентация состоялась в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Имя талисмана определится позже.

В состав жюри, которое возглавил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, входили 22 человека, в том числе семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов, певица Клава Кока и режиссер Федор Бондарчук.

Члены жюри выбирали талисман из трех претендентов, попавших в шорт-лист: тигра, медведя и белки.

«Нам кажется, что выбор жюри получился очень удачным! Наш талисман – динамичный, спортивный и, несмотря на образ персонажа, дружелюбный. Очень надеюсь, что он придется по нраву болельщикам и участникам турнира», – сказал гендиректор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин.

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14 комментариев
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Это тот самый тигр, который был поцелован сами знаете кем? Тогда одобряю эмблему Доброй Воли.

Но еще шибчее я одобряю назначение главным начальником Умара Назаровича Кремлёва (в девичестве Лутфуллоева). Только очень-очень Добрая Воля могла назначать начальником федерации осужденного за вымогательство и побои и награждать его орденами. Так держать!
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Ответ Роман Ижевский
Подходяще, так как если и приедут то приедут в основном афроафриканцы и возможно китайцы которые не претендуют на участие в Олимпиадах то тигр их объединит. Тигры вроде водятся и в Африке и в Китае...
В Африке-то с какого перепугу?)
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А разве у тигров нет шеи?
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Все всемирное у нас: игры будущего, фестиваль в Сочи, игры дружбы.)
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Интересно, каким образом туда белка попала? Кто-то голосовал же.. Ассоциация с "белочкой" ведь)
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состав жюри просто топ !!!!!!!!!!!!!!!
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Ответ catcher69
шанхайский )))))
Смех-смехом, а останки древнейших тигров обнаружены в северном Китае...
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Тигр - уссурийский или бенгальский ?
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Они собираются оплачивать все перелёты приглашенных и проживание = к ним пришла белочка.
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Ни один приличный спортсмен не приедет, потому что МОК запретил да и личные спосоры не позволят = к ним белочка ещё не пришла.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Тигр - уссурийский или бенгальский ?
шанхайский )))))
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