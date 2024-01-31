Прыгунья в воду Бруенок рассказала о домогательствах со стороны тренера сборной России Муякина

Прыгунья в воду Бруенок рассказала о домогательствах со стороны тренера сборной.

62-летний Павел Муякин проявлял повышенный интерес к 19-летней спортсменке, отправлял ей сообщения непристойного содержания и предпринял попытку физического воздействия.

«В какой-то момент Павел Борисович попросил зайти меня к нему в номер. Я должна была забрать «Нимесил» у него, так как у меня не осталось.

Он сказал, мол, заходи, обсудим тренировочный процесс. Я без задней мысли восприняла эту информацию. При этом я не знала, что он живет один.

Захожу к нему в номер, он передал мне «Нимесил», сказал буквально пару слов о тренировочном процессе и дальше начал рассказывать, мол, мне нравятся такие умные и красноречивые девочки, как ты, ты мне очень нравишься. А дальше он меня поцеловал в губы.

Я ни слова не сказала, на горячую голову не хотелось что-либо делать. Я просто развернулась и ушла», — рассказала Мария Бруенок.

В настоящее время Муякин отстранен от тренерской деятельности, но 30 января он был замечен на территории бассейна в Саратове, где проходит Кубок России по прыжкам в воду.