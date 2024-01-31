Прыгунья в воду Бруенок рассказала о домогательствах со стороны тренера сборной России Муякина

Теги прыжки в воду сборная России жен происшествия Мария Бруенок Павел Муякин Водные виды

Прыгунья в воду Бруенок рассказала о домогательствах со стороны тренера сборной.

62-летний Павел Муякин проявлял повышенный интерес к 19-летней спортсменке, отправлял ей сообщения непристойного содержания и предпринял попытку физического воздействия.

«В какой-то момент Павел Борисович попросил зайти меня к нему в номер. Я должна была забрать «Нимесил» у него, так как у меня не осталось.

Он сказал, мол, заходи, обсудим тренировочный процесс. Я без задней мысли восприняла эту информацию. При этом я не знала, что он живет один.

Захожу к нему в номер, он передал мне «Нимесил», сказал буквально пару слов о тренировочном процессе и дальше начал рассказывать, мол, мне нравятся такие умные и красноречивые девочки, как ты, ты мне очень нравишься. А дальше он меня поцеловал в губы.

Я ни слова не сказала, на горячую голову не хотелось что-либо делать. Я просто развернулась и ушла», — рассказала Мария Бруенок.

В настоящее время Муякин отстранен от тренерской деятельности, но 30 января он был замечен на территории бассейна в Саратове, где проходит Кубок России по прыжкам в воду.

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25 комментариев
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Ответ Ognen Karic
Седина в бороду, бес в ребро
Нимесил в голову.
+25
0
+25
Тааааак...Валееву отодвигаем в сторону и жуём новую шнягу.
+20
-3
+17
Муякин:" Ну нимесил я её, максимум миромистинил чуток".
+18
-2
+16
62 летним я думал Виагра помогает...Оказывается нимесил тоже заходит...
+14
-3
+11
И лобызал красноречивые уста...
+9
-3
+6
Всё, Мяукин, суши, как грится, вёсла....(
+6
-1
+5
Ответ Demon69
62 летним я думал Виагра помогает...Оказывается нимесил тоже заходит...
Молод ещё?
+4
0
+4
старый дуралей ну кто ж так подкатывает? надо было пути отхода отрезать
+5
-1
+4
Ответ гилберт
Нимесил в голову.
в головку
+5
-2
+3
Седина в бороду, бес в ребро
+5
-2
+3
Всегда было интересно, как появилась фамилия Бонч-Бруевич
+2
0
+2
Ответ Pitts
Всегда было интересно, как появилась фамилия Бонч-Бруевич
Рудковская знает, она идею стащила))
+2
0
+2
Враньё! Уже почти как два года нет никакой сборной России по прыжкам в воду.
+7
-5
+2
ну и фамилии
+4
-2
+2
Вот, что делает отсутствие выездов в развратный запад, совсем голову потеряли.
+1
0
+1
Горячий дед
+1
0
+1
Ответ Аврал
Тааааак...Валееву отодвигаем в сторону и жуём новую шнягу.
Валуеву же.
+2
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пал Борисыч
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А с этого что можно взять, не миллионер ведь.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Vladimir Zinkov
Муякин:" Ну нимесил я её, максимум миромистинил чуток".
Выпил Нимесил,
Снова полон сил
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