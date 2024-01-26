Станислав Дружинин: «Международные соревнования превратились в политику, недружественные страны пытаются что-то доказать, ущемляя права наших спортсменов»

Глава Российской федерации прыжков в воду объяснил, почему россияне не стали подавать заявки на участие в ЧМ в нейтральном статусе.

Глава Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин объяснил, почему россияне не стали подавать заявки на участие в ЧМ в нейтральном статусе.

«На чемпионат мира отобрались спортсмены, занявшие первые места на чемпионате России в прошлом году.

Вместе с тем критерии допуска, которые предлагают Международный олимпийский комитет и международная федерация, говорят о том, что поехать на соревнования могут только спортсмены, которые не состоят в обществах «Динамо» и ЦСКА и других организациях, связанных с силовыми ведомствами.

У нас же 99% спортсменов, которые могли поехать на чемпионат мира в нейтральном статусе, состоят в тех или иных обществах.

А отправлять туда людей, занявших пятое-шестое места, нет смысла, потому что таким образом мы бы нарушили спортивный принцип, и такое решение не поймут ребята, которые отобрались по правую

Кроме того, мы не до конца знаем условия допуска, ведь спортсмены туда должны ехать индивидуально. Нужно ли им будет подписывать какие-нибудь бумаги, как отправлять с ними врачей, массажистов?

Вопрос и в том, как к ним там будут относиться, будут ли они там чувствовать себя изгоями, сидеть отдельно от всех и ни с кем не общаться? В моем понимании, так и будет.

Международные соревнования превратились в политику, недружественные страны пытаются что-то доказать, ущемляя права наших спортсменов, которые просто хотят выступать на равных с другими», – сказал Дружинин.