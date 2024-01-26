Станислав Дружинин: «Международные соревнования превратились в политику, недружественные страны пытаются что-то доказать, ущемляя права наших спортсменов»
Глава Российской федерации прыжков в воду объяснил, почему россияне не стали подавать заявки на участие в ЧМ в нейтральном статусе.
Глава Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин объяснил, почему россияне не стали подавать заявки на участие в ЧМ в нейтральном статусе.
«На чемпионат мира отобрались спортсмены, занявшие первые места на чемпионате России в прошлом году.
Вместе с тем критерии допуска, которые предлагают Международный олимпийский комитет и международная федерация, говорят о том, что поехать на соревнования могут только спортсмены, которые не состоят в обществах «Динамо» и ЦСКА и других организациях, связанных с силовыми ведомствами.
У нас же 99% спортсменов, которые могли поехать на чемпионат мира в нейтральном статусе, состоят в тех или иных обществах.
А отправлять туда людей, занявших пятое-шестое места, нет смысла, потому что таким образом мы бы нарушили спортивный принцип, и такое решение не поймут ребята, которые отобрались по правую
Кроме того, мы не до конца знаем условия допуска, ведь спортсмены туда должны ехать индивидуально. Нужно ли им будет подписывать какие-нибудь бумаги, как отправлять с ними врачей, массажистов?
Вопрос и в том, как к ним там будут относиться, будут ли они там чувствовать себя изгоями, сидеть отдельно от всех и ни с кем не общаться? В моем понимании, так и будет.
Международные соревнования превратились в политику, недружественные страны пытаются что-то доказать, ущемляя права наших спортсменов, которые просто хотят выступать на равных с другими», – сказал Дружинин.
2. Выступаем за эти клубы на соревнованиях как межведомственных, так и международных (речь не о ЧМ/ЧЕ и ОИ, а о всяких армейских играх между странами);
3. Получаем там "номинальные" звания и пр. ништяки;
4. Участвуем на всяких проправительственных митингах, а также занимаемся агитацией на собственных аккаунтах в соц. сетях;
5. Сидим на государственном обеспечении;
6. Большинство спортсменов либо отмалчивается, либо вовсе поддерживает вторжение в чужую страну, потому что либо боится слететь с государственного финансирования, либо наоборот хочет ещё больше плюшек.
Это то, что прямо сразу и очевидно приходит на ум, однако список можно продолжать. Но да, во всём виноваты "недружественные" страны, которые хотят убить то, что практически мертво и без их вмешательства, а существует российский спорт ровно для того, чтобы пилить ещё больше бабок тем, кто наверху, причём пилят они как раз либо на проведении крупных форумов по типу ОИ в Сочи и ЧМ в 18-м, либо на постройке спортивных сооружений. Спортики же с их соревнованиями внутри страны нужны для отвода глаз, а также для пропаганды уже на внешней арене, но да, они вот вообще не при делах, всего лишь пособники режима!
«Киевский режим - катализатор детской преступности» в России, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
«А тот, кто думает, что в детской преступности виноваты нищета, безнадёга, тотальное расчеловечивание и агрессия, день и ночь льющаяся с экранов, - тот враг народа и пособник фашистов», - добавила она.