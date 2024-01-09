Юлия Ефимова: «Понимаю, почему люди меняют гражданство, чтобы выступать. Но я лучше буду без флага и гимна, но я знаю, что я — за Россию»

Теги плавание сборная России жен Юлия Ефимова Водные виды

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, что ей предлагали сменить спортивной гражданство.

«Мне вот этот момент как раз тяжело. Я людей понимаю, почему они это делают — чтобы выступать. В этом плане я лучше буду без флага и без гимна, но я знаю, что я — за Россию.

При том, что я тренируюсь в Америке, мне предлагали смену гражданства много раз. И за мою карьеру я могла бы уже раз пять сменить гражданство. Но я не могу. 

Такой у меня был долгий путь моей карьеры, когда я выступала за Россию, и взять и просто выступать за Америку, Европу, Данию, не знаю, Сербию — для меня это как-то максимально странно.

Мне легко представить, как поехать без гимна, без флага на Олимпиаду – все равно все знают, что я из России. А за другую страну – мне это тяжело», – сказала Ефимова в интервью проекту «Дисциплина».

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