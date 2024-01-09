Юлия Ефимова: «У меня очень много классных друзей, но мне дико не везет в личной жизни»

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала о личной жизни.

«Ох, сердце — нет, конечно, несвободно. У меня есть такая собачка классная! Я даже не знаю, как это будет тяжело делить, разделять эту любовь, на самом деле.

У меня есть собачка, у меня есть очень много классных друзей, но мне очень дико не везет в личной жизни.

Молодого человека нет. Но это очень тяжело попасть сюда, на это место», – сказала в интервью проекту «Дисциплина».