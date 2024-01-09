Юлия Ефимова: «У меня очень много классных друзей, но мне дико не везет в личной жизни»

Теги плавание сборная России жен Юлия Ефимова Водные виды

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала о личной жизни.

«Ох, сердце — нет, конечно, несвободно. У меня есть такая собачка классная! Я даже не знаю, как это будет тяжело делить, разделять эту любовь, на самом деле.

У меня есть собачка, у меня есть очень много классных друзей, но мне очень дико не везет в личной жизни. 

Молодого человека нет. Но это очень тяжело попасть сюда, на это место», – сказала Ефимова в интервью проекту «Дисциплина».

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