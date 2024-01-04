Юлия Ефимова: «Если ехать на Олимпиаду, то за призами. Так просто кататься не будет никакого смысла»

Юлия Ефимова высказалась о возможном участии в Олимпиаде-2024 в Париже.

– Уже десятки российских спортсменов получили нейтральный статус, их фамилии появляются в новостях. Но вы пока не подавали на этот статус, как знаю.

– Да. Но Олимпиада есть Олимпиада. Это мечта любого спортсмена. Это моя мечта. Я уже выступала на четырех Олимпиадах. И если появится такая возможность – считаю, надо ее использовать. Но что важно: если ехать на Олимпиаду, то за призами. Так просто кататься не будет никакого смысла.

Если я почувствую в себе силы, если буду готова, посмотрю по всем раскладам – все возможно. Надо видеть ситуацию, как все будет складываться. Это непредсказуемо. Но это все равно Олимпиада. Она имеет большую ценность для спортсменов.

Вот я смотрю сейчас на ребят... Да, круто победить на чемпионате России. Да, очень круто побить при этом рекорд страны, Европы, мира. Но звание чемпиона мира и олимпийского чемпиона – это на всю жизнь. Такого может больше не быть.

– Та же Евгения Чикунова, которая установила рекорд мира на 200 м брассом, может не быть в такой же блестящей форме в 2028 году, к другой летней Олимпиаде.

– Конечно, вы правы. И это выбор каждого человека. Каждый отвечает за себя. Но мне кажется, если есть такая возможность, то надо пробовать.

При этом даже обсуждать нечего – я хотела бы в выступить в составе сборной России, чтобы при победе звучал наш гимн и поднимали наш флаг. Чтобы это было хорошо и весело, к чему мы привыкли. Я хотела бы выступать за свою страну, чтобы мы были все вместе, как команда.

– Наши хоккеисты выиграли Олимпиаду-2018 в Пхенчхане без флага и гимна.

– Я прекрасно помню ту победу. Мы ею все гордимся. Это было сделано для России. Это ценное олимпийское золото.

– Чисто теоретически давайте порассуждаем. А если ехать на Олимпиаду как одиночка?

– Это очень тяжело с моральной точки зрения. Потому что на тебя будут смотреть косо не только все вокруг иностранцы, но и, скорее, свои же в России. Но тут нужно самому решать, пойдешь ли ты на это.

– Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сказал «Матч ТВ», что наших спортсменов зовут на Олимпиаду как каких-то изгоев, и это просто унижение. Будет миллион ограничений.

– Ну, у меня по жизни так. Вспомните, как я пробивалась на Олимпиады в Рио-2016 и Токио-2020. Это значит, что я окажусь в своей стихии.

– Вы не сможете давать интервью.

– Значит, я буду просто экономить энергию и время, которые нужны для выступлений.

– А косые взгляды?

– Да на меня смотрели косо, и я не вижу в этом никакого унижения. Может, я просто большой фанат? И до сих пор, потому что у меня пока нет олимпийского золота, я к нему стремлюсь из лучших побуждений, – сказала пловчиха.