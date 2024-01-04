Ефимова о соцсетях: «Когда в мире начался жесткач, хотелось удалить все и закрыться. Это тоже повлияло, что я так ушла в себя»

Пловчиха Юлия Ефимова высказалась о хейте в соцсетях.

– Защитник «Тампы» Михаил Сергачев удалил соцсети, чтобы его результаты были лучше. Вы готовы к таким радикальным мерам? И вы согласны, что разные гаджеты вытягивают энергию из людей?

– Это смотря как. Просто я уже давным-давно не смотрю СМИ. Только читаю какие-то хорошие, проверенные источники информации. Кроме того, в каких-то соцсетях можно заблокировать определенные слова. Я об этом узнала два года назад, когда мир сошел с ума и пошла большая волна негатива.

– Какие слова вы заблокировали?

– Когда началась спецоперация, то всякие слова, вроде: «умри», «смерть», «убийство». Разный мат. Прям что-то жесткое. Остальное меня не напрягает. Если кто-то в комментариях напишет типа «урод», я этого даже не замечу. Но когда в мире начался жесткач, то в самом деле хотелось удалить все и закрыться. Это тоже повлияло, что я так ушла в себя. Как-то слишком всего было много.

А теперь мне скидывают интервью посмотреть, и я машу рукой: «Нет, не надо. Ну что я, себя не видела? Тем более я ненавижу свой голос». Сразу пропускаю. Могу только соцсети полистать, что-то интересное найти, поставить лайк. Энергию из меня это не вытягивает. Главное – не смотреть плохие новости.

– Перестали писать хейт в директ?

– Если честно, напрямую меня никто не хейтил даже в самые сложные моменты жизни. Если только бомбили с левых аккаунтов. Но был момент, когда я просто перестала проверять директ. Теперь опять начала, хотя нужно еще разобраться – там есть какие-то скрытые сообщения.

– Виртуальные маньяки, в общем, вас не преследовали?

– Да там просто – заблокировала его, и все, – сказала .