Олимпиада-2020. Синхронное плавание. Сборная России выступает с технической программой

Теги синхронное плавание результаты Светлана Ромашина Олимпиада-2020 Александра Пацкевич Светлана Колесниченко Алла Шишкина сборная России (синхронное плавание) Влада Чигирева Мария Шурочкина Марина Голядкина Полина Комар Водные виды

6 августа на Олимпиаде-2020 в Токио синхронистки выступят с техническими программами. Команда России примет участие в соревнованиях.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Синхронное плавание

Команды

Техническая программа

Начало – 13.30 по московскому времени

Сборная России: Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина.

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