Олимпиада-2020. Синхронное плавание. Сборная России выступает с технической программой

6 августа на Олимпиаде-2020 в Токио синхронистки выступят с техническими программами. Команда России примет участие в соревнованиях.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Синхронное плавание

Команды

Техническая программа

Начало – 13.30 по московскому времени

Сборная России: Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина.

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника