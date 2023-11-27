Минаков об отстранении: «Это называется «двойные стандарты», очень обидно и неприятно, но реалии таковы, приходится подстраиваться»

Пловец Андрей Минаков заявил, что не рассматривает предложения остаться в США.

Призер чемпионата мира учится в Стэнфорде.

– Мне не хватает времени задавать вопросы, чем заняться, потому что (есть режим) тренировка – учеба – снова тренировка – домашние задания. Когда ты живешь в расписании, это гораздо легче заходит. Как правило, люди, которые не находят времени заняться саморазвитием, начинают искать проблемы на пустом месте.

– Были предложения остаться?

– Такие предложения даже не рассматриваю.

У меня в голове две идеи: мы говорим не о том, чтобы выигрывать, а чтобы выигрывать по корпусу‑два‑три, плыть близко к рекордам мира. Второе – в отсутствие международных стартов у меня выдалась уникальная возможность сфокусироваться также на учебе, получить диплом, чтобы, когда мы вернулись, я мог полностью посвятить себя спорту, – сказал .

– Про Олимпиаду думаете?

– Конечно, эта мысль всегда в голове, поживем – увидим.

– Не задавали вопросы про коллег, которые зачастую ставят «заборы»? То финансовая составляющая, то политическая, но просто высосанная из пальца? Не обидно как спортсмену, учитывая, что в США никто в паспорт не заглядывает?

– Это называется «двойные стандарты», очень обидно и неприятно на это смотреть, но реалии таковы, приходится подстраиваться.

– Какие творческие планы на ближайшие полгода?

– Думаю взять академический отпуск и посвятить себя плаванию на ближайшие полгода, чтобы вернуться в сентябре и начать дальше учиться. Думаем над программой, с кем и где тренироваться.

– Будете испытывать в вузе сложности в связи с «академом»?

– Сложностей никаких не будет, у них это нормальная практика. В олимпийский год федерация университетов предоставляет возможность подготовиться полноценно к Олимпийским играм и вернуться через год.

– Когда закончите обучение, останетесь или вернетесь?

– Вернусь.

– Что будете делать?

– Работать на благо родины, – добавил пловец.

«Первое, что американцы говорят о России: oh, that’s cool! Никакого негатива». Наш пловец покоряет Стэнфордский университет