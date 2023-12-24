Евгений Рылов: «Отказ от участия в Олимпиаде – сугубо мое личное действие. У всех разные обстоятельства, каждый видит ситуацию по-своему»

Евгений Рылов заявил, что другие спортсмены должны сами решать, ехать ли на ОИ.

Ранее пловец отказался участвовать в Олимпиаде-2024 на условиях Международного олимпийского комитета (МОК): «Я отказываюсь ехать на Олимпийские игры. Я честен перед собой, верен своему выбору и своей стране».

– Ваше решение об отказе участвовать в Олимпиаде должно ли стать примером для других российских спортсменов?

– Наверное, не уверен, что стоит кому-то повторять. Это сугубо мое личное действие. Скажем так, я достиг уже высоких результатов, поэтому решил публично сказать.

Участие в Олимпиаде других спортсменов – это их сугубо личное решение, у всех разные обстоятельства. Каждый видит ситуацию по-своему.

Была ли реакция МОК на отказ? Пока ничего не поменялось. Кажется, у МОК и других организаций есть другие проблемы, помимо нас, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«Решение я обсуждал со своей семьей, близкими друзьями. Они все меня поддержали, понимают меня. Олимпийский комитет России пока ничего мне не сказал.

Реакция зарубежных спортсменов? Не так часто общался с кем-то из них, нет какого-то контакта. Бывают пару слов в переписке, но это на подобные темы», – цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс».

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