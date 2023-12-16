Ефимова о костюме фламинго на Кубке Сальникова: «Мне кажется, я обескуражила соперниц своим внешним видом»

Юлия Ефимова считает, что ее костюм фламинго обескуражил соперниц на турнире.

Сегодня пловчиха победила на дистанции 50 метров брассом на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге. На старт она вышла в костюме розового фламинго.

«Не было времени готовиться, я была занята другими проблемами. Всегда говорю, что 50 метров – это лотерея. Сегодня мне повезло, было весело, мне понравилось, хорошо плылось.

Надо всегда выходить в таком костюме веселом, более расслабленно себя чувствую. Мне кажется, я обескуражила соперниц своим внешним видом.

Сначала я увидела фламинго, потом в машине у подружки нашла шляпу, а сегодня пришла идея надеть куртку и парик. Так наряд и собрали», – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию Ефимова.

Международный турнир Кубок Владимира Сальникова проходит в Санкт‑Петербурге 16–18 декабря.

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