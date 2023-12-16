Ефимова о костюме фламинго на Кубке Сальникова: «Мне кажется, я обескуражила соперниц своим внешним видом»

Теги плавание сборная России жен Юлия Ефимова Кубок Сальникова Водные виды

Юлия Ефимова считает, что ее костюм фламинго обескуражил соперниц на турнире.

Сегодня пловчиха победила на дистанции 50 метров брассом на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге. На старт она вышла в костюме розового фламинго.

«Не было времени готовиться, я была занята другими проблемами. Всегда говорю, что 50 метров – это лотерея. Сегодня мне повезло, было весело, мне понравилось, хорошо плылось.

Надо всегда выходить в таком костюме веселом, более расслабленно себя чувствую. Мне кажется, я обескуражила соперниц своим внешним видом.

Сначала я увидела фламинго, потом в машине у подружки нашла шляпу, а сегодня пришла идея надеть куртку и парик. Так наряд и собрали», – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию Ефимова.

Международный турнир Кубок Владимира Сальникова проходит в Санкт‑Петербурге 16–18 декабря.

Вы просили больше фоток Юлии Ефимовой. Ну, вот они

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий