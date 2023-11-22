Ефимова пропустит смешанную эстафету на чемпионате России ради 100-метровки брассом

Юлия Ефимова не выступит в финале смешанной эстафеты на чемпионате России.

« не поплывет эстафету. Она хочет отдохнуть и настроиться перед 100 м брассом», – сообщили во Всероссийской федерации плавания.

Сегодня утром Ефимова проплыла предварительный заплыв смешанной эстафеты в составе команды Московской области.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит с 20 по 25 ноября в Санкт-Петербурге.