Ефимова пропустит смешанную эстафету на чемпионате России ради 100-метровки брассом
Юлия Ефимова не выступит в финале смешанной эстафеты на чемпионате России.
«Ефимова не поплывет эстафету. Она хочет отдохнуть и настроиться перед 100 м брассом», – сообщили во Всероссийской федерации плавания.
Сегодня утром Ефимова проплыла предварительный заплыв смешанной эстафеты в составе команды Московской области.
Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит с 20 по 25 ноября в Санкт-Петербурге.
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