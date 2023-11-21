Юлия Ефимова: «Хотелось бы поехать на Игры в Париже. Если я могу на чемпионате России попасть в призы, это уже мировой уровень»

Пловчиха Юлия Ефимова рассказала о желании выступить на Олимпиаде в Париже.

Сегодня шестикратная чемпионка мира заняла третье место на 50 м брассом на чемпионате России.

«Хотелось бы (поехать на Игры). Если я уж вернулась и через два месяца могу на чемпионате России попасть в призы, а у нас самые сильные брассисты в мире, это уже мировой уровень. Пока буду готовиться к чемпионату России на длинной воде. Это будет основным стартом, надеюсь, в промежутках попрактиковаться.

Что касается реакции отца на решение о перерыве, то было по-разному. В 2021 году мы оба очень устали, это было видно и по мне, и по нему. И даже по настрою, с которым мы тренировались. Но в конце двухлетнего перерыва он мне начал говорить: «Есть какой-то спарринг, может, приедешь?». Он любит говорить, что это только моя инициатива, а он хочет внуков и не поддержал, но это не так. Он, видимо, тоже соскучился, мы оба отдохнули и идем в бой.

Были переживания. Спортсменам, которые переживают выгорание, надо делать перерыв. Это реально помогает, потому что впервые за долгое время я чувствовала мандраж. При этом я встала сегодня утром, у меня было хорошее настроение, песни пела, чувствовала праздник. Я ловила себя на мысли, что давно не чувствовала такого хорошего настроения. Хотелось бы хоть как в полуфинале проплыть, но все через старты придет.

Мне пока все нравится в турнире, у меня хорошая публика, такое ощущение, что только меня и ждали. Складывается ощущение, что по мне очень соскучились и зрители, и журналисты. Мне это нравится, но это и очень тяжело. Я не расстраиваюсь, что не получилось сегодня. Но буду разбирать, что было не так. Я счастлива вернуться, все меня поддерживают», – сказала .