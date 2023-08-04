«План побить рекорд с усами можно реализовать в будущем». Колесников о том, что отрастил усы и бороду

Пловец Климент Колесников объяснил, почему отрастил усы и бороду.

Колесников – рекордсмен мира на дистанции 50 м на спине. Сейчас он находится в Кемерове, где проходит Кубок чемпионов.

– Плывешь здесь с усами и бородой – что это значит?

– Лень было. Я проснулся – и лень было. Встали сегодня рано и пошли на завтрак, но его не было. Перенесли на час. Поплавали, поели, я вернулся, завалился спать, проснулся и такой – не… Решил время на отдых потратить, а не на то, чтобы отшелушивать от себя кусочки.

– То есть тайного плана побить рекорд с усами, как у Чеккона, не было?

– Такой план можно реализовать в будущем, без проблем. Сейчас не было такой задачи. Сейчас была задача выжить после перелета, проплыть нормально здесь.

– Владимир Валерьевич Сальников сказал, что в этом бассейне будут некоторые сложности, если захотят организовать тут чемпионат России. Нет второй ванны.

– Правильно говорит. Есть определенный уровень организации турнира. Здесь есть что сделать лучше. Если нашему руководству и организаторам будет интересно провести здесь еще соревнования, чтобы мы сюда снова приехали, об этом надо будет разговаривать. Второй бассейн в другом здании находится, – ответил двукратный олимпийский призер.

Колесников и Чикунова – гении. Но неужели все наше плавание держится на двух спортсменах?