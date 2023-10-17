Выступавший за сборную России прыгун в воду Виктор Повзнер вернулся в Канаду.

Об этом сообщил президент Федерации прыжков в воду Московской области Эдуард Феоктистов.

«Виктор вернулся в Канаду. Он учится в Америке и является обладателем двух паспортов: российского и канадского.

В данный момент Виктор принял решение жить в Канаде, но от российского гражданства он не отказывался», – рассказал Феоктистов.

Повзнеру 21 год, он родился в канадском Торонто в семье российских тренеров. В 2018-м он выиграл юниорский чемпионат мира в синхронных прыжках с трамплина в составе сборной Канады.

В 2021-м, выступая уже за Россию, он занял 13-е место на чемпионате Европы в прыжках с метрового трамплина.