Сальников о санкциях МОК: «Нас не хотят видеть, несмотря на якобы предпринимаемые попытки приоткрыть дверь для выступления»

Теги МОК ОКР Владимир Сальников Водные виды

Владимир Сальников считает, что МОК не хочет видеть россиян на мировой арене.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Согласен с высказанным ОКР мнением о том, что такое решение очевидно не способствует никакому сближению.

Все это звенья одной цепи – нас не хотят видеть, несмотря на якобы предпринимаемые попытки приоткрыть дверь для выступления. Но реально нас там видеть не хотят.

Надо концентрироваться на внутренних мероприятиях», – сказал  глава Всероссийской федерации плавания, член исполкома ОКР Владимир Сальников.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий