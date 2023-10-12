Сальников о санкциях МОК: «Нас не хотят видеть, несмотря на якобы предпринимаемые попытки приоткрыть дверь для выступления»
Владимир Сальников считает, что МОК не хочет видеть россиян на мировой арене.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
«Согласен с высказанным ОКР мнением о том, что такое решение очевидно не способствует никакому сближению.
Все это звенья одной цепи – нас не хотят видеть, несмотря на якобы предпринимаемые попытки приоткрыть дверь для выступления. Но реально нас там видеть не хотят.
Надо концентрироваться на внутренних мероприятиях», – сказал глава Всероссийской федерации плавания, член исполкома ОКР Владимир Сальников.
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