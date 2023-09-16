Двукратная олимпийская чемпионка Ариарне Титмус перенесла операцию по удалению опухоли

Австралийская пловчиха Титмус перенесла операцию по удалению опухоли яичника.

Спортсменка сообщила, что опухоль была обнаружена во время обследования, которое она проходила во время лечения от травмы бедра.

«Я откажусь от всего на свете, чтобы стать матерью, это самая большая моя мечта. Это было страшное время. В такие моменты всегда думаешь о худшем сценарии, и я была в ужасе от перспективы лишиться яичника.

Но мне повезло, что опухоль была обнаружена до того, как она стала оказывать реальное влияние на мое здоровье», – написала Титмус в соцсети.

Титмус 23 года, она двукратная олимпийская чемпионка (200 и 400 м свободным стилем), четырехкратная чемпионка мира.