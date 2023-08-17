Панкратов о категории с трансгендерами на Кубке мира: «Думаю, американцы выиграют все золото»

Денис Панкратов высказался об участии трансгендерных пловцов в Кубке мира.

Международная федерация плавания (World Aquatics) сообщила, что на первом этапе Кубка мира-2023 в Берлине дебютирует открытая категория, где смогут выступать трансгендеры. Ранее организация ужесточила правила для этих спортсменов для участия в женских турнирах.

– Здесь вопрос в том, что, если такие люди есть, они могут выступить. Опять‑таки, это сделано, скорее всего, для стран, где перенасыщение людьми на национальных первенствах, и вот им нужны новые горизонты.

В большинстве стран по большому счету и количество участников, занимающихся профессионально плаванием, недостаточно для того, чтобы закрыть все дистанции. Это важно, интересно, необходимо американцам, может быть, австралийцам, может быть, и в Европе найдутся люди, желающие выступить.

Мы же здесь говорим не просто о трансгендерах, но еще и о тех из них, кто тренируется и занимается плаванием. А это совсем не большое количество людей.

– То есть не думаете, что в Берлине это будет многочисленная по заявке категория?

– Думаю, американцы выиграют все золото. С чем мы их и поздравим. Они, наконец, опять выиграют командный зачет, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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