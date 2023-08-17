Панкратов о категории с трансгендерами на Кубке мира: «Думаю, американцы выиграют все золото»

Теги плавание сборная США World Aquatics (FINA) Денис Панкратов сборная Австралии сборная США жен сборная Австралии жен ЛГБТ Водные виды

Денис Панкратов высказался об участии трансгендерных пловцов в Кубке мира.

Международная федерация плавания (World Aquatics) сообщила, что на первом этапе Кубка мира-2023 в Берлине дебютирует открытая категория, где смогут выступать трансгендеры. Ранее организация ужесточила правила для этих спортсменов для участия в женских турнирах.

– Здесь вопрос в том, что, если такие люди есть, они могут выступить. Опять‑таки, это сделано, скорее всего, для стран, где перенасыщение людьми на национальных первенствах, и вот им нужны новые горизонты.

В большинстве стран по большому счету и количество участников, занимающихся профессионально плаванием, недостаточно для того, чтобы закрыть все дистанции. Это важно, интересно, необходимо американцам, может быть, австралийцам, может быть, и в Европе найдутся люди, желающие выступить.

Мы же здесь говорим не просто о трансгендерах, но еще и о тех из них, кто тренируется и занимается плаванием. А это совсем не большое количество людей.

– То есть не думаете, что в Берлине это будет многочисленная по заявке категория?

– Думаю, американцы выиграют все золото. С чем мы их и поздравим. Они, наконец, опять выиграют командный зачет, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«Почему мы не мешаем трансспортсменам разрушать женский спорт?» В США экс-мужчина побеждает девушек в плавании – и они недовольны

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