Чикунова об условиях World Aquatics: «Нахожу это максимально нечестным. Поняла, что нас не ждут»
Пловчиха Евгения Чикунова назвала нечестными условия допуска от World Aquatics.
Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для получения нейтрального статуса, но только в личных соревнованиях и максимум по одному пловцу на каждую дистанцию.
– Время нужно, чтобы все это изучить, и не совсем понятно, как все это может вообще выглядеть.
– Условия по допуску одного человека на дистанцию – это слишком?
— Вообще да. Нахожу это максимально нечестным. В целом, поняла, что нас не ждут, и эти требования предполагают, что многие не смогут их выполнить, – сказала Чикунова, которая является действующей рекордсменкой мира на дистанции 200 метров брассом.
Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать
Колесников и Чикунова – гении. Но неужели все наше плавание держится на двух спортсменах?
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