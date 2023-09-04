Шишкина о Загитовой в роли ведущей: «Верю, что все будет лучше. Понятно, что по сравнению с Ягудиным – плохо»

Теги Максим Траньков Алексей Ягудин Алла Шишкина Алина Загитова Водные виды

Алла Шишкина рассказала о том, как относится к Алине Загитовой в роли ведущей.

Шишкина – трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.

– Как тебе Загитова в роли ведущей?

– Я верю, что все будет лучше. Понятно, что по сравнению с Ягудиным – плохо. Но Алексей уже сколько на ТВ! У него и язык подвешен, и в театре играет. 

Что касается Алины, не могу сказать, что внимательно слежу за ней. Да, ко мне иногда подходят люди и говорят: «Ты же видишь, какой это ужас?» Но она только учится. Когда я училась на курсах – это тоже было плохо.

– Но есть же разница – учиться на курсах или в прайм-тайм на Первом.

– А тут мы приходим к тому, что у нее огромная армия фанатов. И Первый видит в ее присутствии больше плюсов. Так что всем все выгодно.

– Смотрела ее интервью у Транькова?

– Нет. А что там?

– После него люди разбились на два лагеря: одни считают, что Алина, наконец, раскрылась, другие хейтят Максима за то, что он не задал ни одного острого вопроса.

– Такое тоже имеет право на жизнь.

– Если бы тебе предложили интервью с Загитовой, но при условии того, что вообще не будешь поднимать острые темы, согласилась бы?

– Чтоб ты понимал: Алена Косторная вырезала из интервью 9 кусков. Оно было бы гораздо острее.

Я могу предположить, что Загитова могла бы со мной разговориться и дать классное интервью. А потом не разрешила бы его публиковать. И что? И нафиг это надо?

– Так что насчет травоядного интервью с ней?

– Я бы согласилась.

– Для тебя важно сохранить хорошие отношения с интервьюируемым?

– Да.

– То есть, если будешь поднимать темы, которые неудобны собеседнику, в какой-то момент остановишься?

– Скорее всего, нет. Но потом дам отсмотреть. Я не выкладываю интервью без правок героя. Меньшова, кстати, сказала, что она так никогда не делает – что человек сказал, то и будет в выпуске.

А я всегда с уважением отношусь к тому, кто ко мне пришел.

– Но тогда ты с неуважением относишься к своей работе.

– Да, но у меня и так все в порядке с самооценкой.

– То есть и дальше планируешь вести дружественные беседы?

– Пока да.

– Дудя* (признан иноагентом в России) любят во многом за то, что он может задать человеку максимально неудобный вопрос.

– Дудь – иноагент. Уехал из страны. А я хочу жить здесь. И быть иноагентом не хочу.

– Он тоже, наверное, не хочет.

– Большинство его острых тем связано с политикой. Я такие вопросы поднимать не готова, да и желания нет.

Олимпийская чемпионка покоряет ютуб: мечтает об интервью с Тутберидзе, равняется на Меньшову и платит ипотеку 220 тысяч в месяц

Меня возмутило интервью Транькова с Загитовой. Это не только фальшиво, но и вредно

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66 комментариев

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Artemon1302
Это вообще кто? Очередной доморощенный «журналист», сочетающий в одном абзаце «охренела» и «тупая»🤦‍♀️
+45
-20
+25
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Olga.t
Какая молодец Шишкина (нет)!
Приложила и Загитову, и Дудя, и Меньшову...
А вот она "правильный журналист".
+26
-6
+20
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Oeva
Ответ Аврора Крейсер
Как обычно, самое пристальное внимание и больше всего вопросов о Загитовой. Парадокс) Есть мир вокруг и Загитова) Алина феномен, не зря абсолютная чемпионка !)
Когда интервьюер и интервьюируемый фантазируют о том, какое бы интервью они взяли у Загитовой) Раз шансов на интервью у Загитовой ноль целых ноль десятых.
+13
0
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AllaS
Ответ Туц
Всем досталось, и Загитовой и Меньшовой) Одна она в белом пальто. И раз дала Косторной вырезать 9 кусков то почему тогда об этом всем рассказывать? какие то двойные стандарты во всем.
Ну действительно, заодно и на Косторную набросила до кучи и ещё говорит, что по доброму относится к интервьюированным .
Явно хочет оказаться в топе новостных лент,хорошенько размуссировать имя Загитовой. Вон у Чен с тех пор сколько интервью взяли , сколько раз спросили и переспросили . Чен 15 раз уже сказала, что говорила о первых выпусках и что сейчас все хорошо у Алины .
А эта через 4 года решила на все выпуски ЛП набросить , кто-то ей сказал, сама не смотрела.
+14
-2
+12
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ЛисаАлиса78
Ого, вот это эго у журналиста. Не думаю, что такому человеку Алина сама захочет дать вью.
"Это плохо, это хорошо, это ужас, а я красивая"
+13
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Altdream
« уж сколько их упало в эту бездну….»
Известных и не совсем)
А караван идет)
+18
-6
+12
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Маргарита В Сафронова
Алина как спасательный круг в медиапространстве. Чтобы не утонуть в инфо потоке, повторяй имя Загитовой.
+16
-5
+11
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AllaS
Ясно Блогерша жалуется на нехватку средств и надо закрывать ипотеку , требуется Пиар .
Но оказывается она ведёт кое что с Губерниевым , понятно у кого она наслушалась о Загитовой , а сама и не смотрела ЛП , но мнение составила и озвучила посмачнее .Вот таких блогерш статьи заполонили инет.
+15
-4
+11
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Shtirly
А что хорошего в Ягудине как в ведущем? Говорит без видимых ошибок? Так это говорящая голова весьма невысокого качества. Ведущий от слова ВЕДЕТ. А говорящая голова от слова говорит: без умолку, но грамотно. И куда кого ведет голова Ягудина?
+27
-17
+10
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Olga.t
Ответ Ярик01
Большинство его острых тем связано с политикой. Я такие вопросы поднимать не готова, да и желания нет. http://putin2018.ru/trusted/ Доверенное лицо Путина - Шишкина Алла Анатольевна https://vk.com/wall-169243346_687 Алла Шишкина поддержала федеральный проект «Я-помощник президента России». Ясно, понятно.
Всё её интервью пропитано приспособленчеством, желанием подстроиться под правильную повестку.
+13
-3
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Lana-shu
Ответ Ритт
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Самый главные поклонники Алины это такие как Вы. Мимо никогда не проходите, коменты готовы писать круглосуточно. Только не пойму , зачем кому то Алину оправдывать? У нее все прекрасно
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ЛисаАлиса78
А ещё меня умиляет, как в очередной раз журналисты ловят хайп на Загитовой. Сами предлагают вопросы, сами приводят в нужное русло разговор. Не думаю, что у аж трехкратной ОЧ нет других тем, кроме как о Загитовой говорить
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Pelageya_20
Ответ Sgi
Специально для фанатов Алины… трехкратная олимпийская чемпионка. То есть по вашей логике очень успешная и классная
Видимо не очень классная и успешная раз для раскрутки своего имени ей своих спортивных успехов недостаточно и она решила пиариться на фигуристках. Ну про "охренела" и " тупая" здесь уже отметили.
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Аврора Крейсер
Ответ Tresk2
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А Медведева пусть свои футболки шьёт. Из нее уже фигуристка и просто спортсменка как из кой&чего пуля)
+9
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Ярик01
Большинство его острых тем связано с политикой. Я такие вопросы поднимать не готова, да и желания нет.

http://putin2018.ru/trusted/
Доверенное лицо Путина - Шишкина Алла Анатольевна

https://vk.com/wall-169243346_687
Алла Шишкина поддержала федеральный проект «Я-помощник президента России».

Ясно, понятно.
+10
-3
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Аврора Крейсер
Как обычно, самое пристальное внимание и больше всего вопросов о Загитовой. Парадокс) Есть мир вокруг и Загитова) Алина феномен, не зря абсолютная чемпионка !)
+11
-4
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Туц
Всем досталось, и Загитовой и Меньшовой) Одна она в белом пальто. И раз дала Косторной вырезать 9 кусков то почему тогда об этом всем рассказывать? какие то двойные стандарты во всем.
+24
-17
+7
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Слончик
"То плохо. Это хорошо. А вот то нафиг надо" - речь человека, который предъявляет что-то Загитовой.
+43
-36
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Enchanter WIZZARD
Ответ Док Аксель
Одни добиваются своей популярности и медийности спортивными успехами и достижениями, а другие на интервью с ними и просмотров в интернете, рекламы и материальной выгоды для себя...
Вы новость читали??? Она трехкратная ОЧ!!!
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+6
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AllaS
Ответ Туц
Да наглость у этой девушки поражает. Ждать ответа от Туктамышевой для нее унизительно. Считает себя настолько профессиональной что дает оценку Алине и набрасывает на Меньшову. При этом легко ведется на вопрос журналиста, и соглашается, мол Да, с неуважением отношусь в своей работе. Девочки фигуристки учатся не вестись на такие провокации еще лет в 14 будучи юниорками, а эту "профессионалку" так легко развел Пилясов.
А похоже она сама просто мечтала о таком разводе .
Ничего не видя и не зная, на чужом мнение , как оказалось Губера , с которым сотрудничает . Ну так знатно муссирует и эдак смачно , то что было 4 года назад . Впечатление она просто ждала и мечтала о таком вопросе .
Все для пиара Блогерши.
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Ромарио
Ответ Монгольские спецслужбы
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"большой серый камень" 🤔с вами всё хорошо?
+7
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Туц
Ответ AllaS
Ну действительно, заодно и на Косторную набросила до кучи и ещё говорит, что по доброму относится к интервьюированным . Явно хочет оказаться в топе новостных лент,хорошенько размуссировать имя Загитовой. Вон у Чен с тех пор сколько интервью взяли , сколько раз спросили и переспросили . Чен 15 раз уже сказала, что говорила о первых выпусках и что сейчас все хорошо у Алины . А эта через 4 года решила на все выпуски ЛП набросить , кто-то ей сказал, сама не смотрела.
Да наглость у этой девушки поражает. Ждать ответа от Туктамышевой для нее унизительно. Считает себя настолько профессиональной что дает оценку Алине и набрасывает на Меньшову. При этом легко ведется на вопрос журналиста, и соглашается, мол Да, с неуважением отношусь в своей работе. Девочки фигуристки учатся не вестись на такие провокации еще лет в 14 будучи юниорками, а эту "профессионалку" так легко развел Пилясов.
+15
-9
+6
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Lana-shu
Ответ Enchanter WIZZARD
Вы новость читали??? Она трехкратная ОЧ!!!
Только вот пиариться ей приходится на другой оч.
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Иван Маунтбаттен
Интересно, что имеют ввиду под "острыми вопросами" Алине Загитовой? Неужели - когда ты ( кстати, а почему ты, а не вы?) объявишь о завершении своей карьеры , как предлагал кто-то из спортовских?:)
А такие никто не задаст, как например - почему вы убежали в поле ( вас ударили? оскорбили ваших родителей, заставили прыгать 500 раз л/р?) или , что случилось в финале г/п19? почему вы вышли катать произв. уже заплаканной. Разве не острые вопросы:)
+26
-21
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AllaS
Ответ Tresk2
Это заговор против Загитовой, однозначно.
Это Блогерша ипотеку хочет закрыть .
+9
-4
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