Александр Попов: «Не могу сказать, что нынешнее поколение пловцов является сильнейшим, мы ведь тоже показывали приличные результаты»

Теги плавание сборная России жен Александр Попов ТАСС Евгения Чикунова Водные виды

Александр Попов высказался о мировом рекорде Евгении Чикуновой на 200 м брассом.

«В плавании россиянам ничто не мешает ставить мировые рекорды. Практика показывает, что международная федерация их утверждает.

Женя молодец, что установила рекорд, она показывает силу русского духа, надо идти вперед, ей еще есть над чем работать.

Не могу сказать, что нынешнее поколение пловцов является сильнейшим, мы ведь тоже показывали приличные результаты», – сказал Попов. 

Колесников и Чикунова – гении. Но неужели все наше плавание держится на двух спортсменах?

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