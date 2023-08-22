Попов о Международном фестивале университетского спорта: «Важно, что приезжают ребята из разных стран мира. Это показывает, что Россия – открытая страна»

Теги плавание Александр Попов ТАСС Международный фестиваль университетского спорта Водные виды

Александр Попов высказался о Международном фестивале университетского спорта.

Фестиваль проходит в Екатеринбурге. На нем разыгрывается 197 комплектов медалей в 14 видах спорта.

«Очень здорово, что в России проводятся такие фестивали. Важно, что к нам приезжают ребята из разных стран мира. Это показывает, что Россия – открытая страна.

Я посмотрел Дворец водных видов спорта, мне все понравилось, у меня остались очень хорошие впечатления. 

Спортивная составляющая тоже очень важна, ведь это фестиваль про спорт. Люди приезжают сюда соревноваться. Но надо помнить еще и о том, что спорт объединяет людей и является средством общения», – сказал Попов. 

«Я хочу поздравить всех жителей нашей страны с праздником. Флаг – это символ любого государства, поэтому День флага – это очень важный праздник.

Когда я побеждал на соревнованиях, всегда испытывал гордость и удовольствие от исполнения гимна и поднятия флага», – добавил четырехкратный олимпийский чемпион. 

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