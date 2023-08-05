Евгения Чикунова: «До определенного момента не чувствовала себя постоянной частью сборной. Тут Чимрова, Каменева, а я кто?»

Пловчиха Евгения Чикунова рассказала об ощущениях после попадания в сборную России.

– Чувствуешь себя топом в плавании или пока спортсменкой, которой удалось впервые в карьере побить рекорд мира?

– Честно сказать, я до определенного момента даже не чувствовала себя постоянной частью сборной. Тут Света Чимрова, Маша Каменева, а я кто? Даже не знаю, почему так думала, вот честно.

– Потому что маленькая была?

– И это тоже. Но я в принципе мало с кем общалась, не участвовала ни в каких тусовках со сборной. После рекорда появилось ощущение, что я закрепилась в команде.

Понимаете, когда тебе 14-15 лет, ты ловишь каждый взгляд и думаешь, будто что-то не так. Сейчас я все переосмыслила и теперь понимаю, что ко мне всегда хорошо относились.

– Представляешь, как это – оказаться на Олимпийских играх в этом возрасте, а то и раньше?

– Я и в 16 лет половины всего происходящего не понимала. В какой-то степени это даже хорошо, хотя я в 2019-м и подумать не могла, что через два года выступлю на Олимпиаде – да еще попаду первым номером.

– При этом многие до сих пор обсуждают, как ты не поехала на чемпионат мира, хотя обошла в отборе Юлю Ефимову. Сейчас можешь сказать – было рано или нет?

– Наверное, все-таки хорошо, что я не поехала тогда. Много причин. Во-первых, не факт, что у меня получилось бы, и неизвестно, как бы я это восприняла в том возрасте.

Во-вторых, я прошла то, что должна была по юниорам. Это нужный опыт. И даже сейчас, когда я поступала в Лесгафта, мне мои юниорские достижения помогли, – сказала Чикунова.

Колесников и Чикунова – гении. Но неужели все наше плавание держится на двух спортсменах?