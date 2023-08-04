Пловец Самусенко: «Не хочу менять гражданство. В России конкуренция настолько высокая, что дает дополнительную возможность расти»

Российский пловец Павел Самусенко заявил, что не собирается менять гражданство.

– На спине конкуренция сумасшедшая. Есть Климент , Женя Рылов и еще списочек, из которого вас троих атакуют. Как вы вообще справляетесь с этим эмоционально?

– Настраиваюсь на улучшение своего результата. Прибавляю – значит все хорошо, работаем в правильном направлении.

– Вы «на удаленке» в Казани в призы чемпионата мира заплыли. Как к этому относитесь?

– Спокойно. Помню, как-то мне сказали, что у меня второй результат сезона в мире, у Клима тогда первый был, я просто даже реакцию никакую выдать не смог – ну хорошо, значит, неплохо проплыл.

– Поменять гражданство и быть лучшим спинистом в другой сборной – как вам такое?

– Этот вариант не рассматривал. И не хочу. Тут конкуренция настолько высокая, что дает дополнительную возможность расти дальше, стартуя постоянно с такими ребятами.

Смотрите, сколько соревнований за старт сезона мы плывем в такой конкуренции? Это для прогресса самое лучшее.

С момента отбора на Олимпиаду, считаю, я прибавил, в том числе технически, и очень благодарен моему тренеру (Екатерине Лебедик), с которой сейчас работаем. <...> </...>

– Учитесь где?

– В Мурманском государственном техническом университете. Специальность, если говорить коротко, связана с экологией.

– Это очень интересно, востребовано в современном мире. Вы не хотели по такой специальности поехать учиться в Штаты и плавать там?

– Да, я знаю, у нас есть ребята, которые поехали – и Гриша Тарасевич, и , да и не только они. Но я в определенный момент на это не решился.

Не захотел оставлять дом, родных, пусть мы и видимся сейчас не так часто – я на сборах и соревнованиях провожу много времени, – сказал Самусенко.