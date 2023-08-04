Пловец Самусенко: «Не хочу менять гражданство. В России конкуренция настолько высокая, что дает дополнительную возможность расти»
Российский пловец Павел Самусенко заявил, что не собирается менять гражданство.
– На спине конкуренция сумасшедшая. Есть Климент Колесников, Женя Рылов и еще списочек, из которого вас троих атакуют. Как вы вообще справляетесь с этим эмоционально?
– Настраиваюсь на улучшение своего результата. Прибавляю – значит все хорошо, работаем в правильном направлении.
– Вы «на удаленке» в Казани в призы чемпионата мира заплыли. Как к этому относитесь?
– Спокойно. Помню, как-то мне сказали, что у меня второй результат сезона в мире, у Клима тогда первый был, я просто даже реакцию никакую выдать не смог – ну хорошо, значит, неплохо проплыл.
– Поменять гражданство и быть лучшим спинистом в другой сборной – как вам такое?
– Этот вариант не рассматривал. И не хочу. Тут конкуренция настолько высокая, что дает дополнительную возможность расти дальше, стартуя постоянно с такими ребятами.
Смотрите, сколько соревнований за старт сезона мы плывем в такой конкуренции? Это для прогресса самое лучшее.
С момента отбора на Олимпиаду, считаю, я прибавил, в том числе технически, и очень благодарен моему тренеру (Екатерине Лебедик), с которой сейчас работаем. <...> </...>
– Учитесь где?
– В Мурманском государственном техническом университете. Специальность, если говорить коротко, связана с экологией.
– Это очень интересно, востребовано в современном мире. Вы не хотели по такой специальности поехать учиться в Штаты и плавать там?
– Да, я знаю, у нас есть ребята, которые поехали – и Гриша Тарасевич, и Андрей Минаков, да и не только они. Но я в определенный момент на это не решился.
Не захотел оставлять дом, родных, пусть мы и видимся сейчас не так часто – я на сборах и соревнованиях провожу много времени, – сказал Самусенко.
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