Сергей Чепик: «Рылов набирает форму, но это не так просто. Ситуация была сложной»

Сергей Чепик рассказал о состоянии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова.

«Я виделся с Женей на сборе и вне него. Осторожно обращаюсь со спортсменами и если вижу, что спортсмен закрыт по какой‑то причине, тренер при этом не обращается. Тренировочный процесс идет – и слава богу. Женя набирает потихоньку, но это не так просто. Ситуация была сложной.

От нас ждут результатов, будто мы клепаем автомобили. Любой человек это целая система. Они влюбляются, «разлепляются», получают травмы. Это непростой процесс. Обо всех все знаю и если нужно вмешиваюсь, с положительной стороны или даю понять, что не так все просто», – сказал главный тренер сборной России по плаванию.