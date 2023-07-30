Климент Колесников: «Конечно, скучаю по международным стартам. Но раз сложилась такая ситуация, плывем здесь и сейчас»

Теги плавание сборная России Кубок России Климент Колесников Водные виды

Пловец Климент Колесников рассказал, что скучает по международным стартам.

Российские спортсмены не были допущены к чемпионату мира. Они выступили в финале Кубка России в Казани, который проходил параллельно. Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине.

«Честно скажу, не имело никакого значения, что финал Кубка проходил параллельно с чемпионатом мира. Я об этом даже не думал.

Изначально настраивались на эти соревнования как на отдельный старт, вне зависимости от чемпионата мира. Идея была, как я понимаю, наглядно показать наш уровень, чего лишился ЧМ. Посыл, судя по всему, был именно такой.

Хорошо, что получается показывать результаты, задумка удалась. Я сам скучаю по международным стартам, конечно. По чемпионату мира, все-таки я там был, участвовал, побеждал.

Но раз сложилась такая ситуация, мы плывем здесь и сейчас. Ничего страшного, морально я уже нашел для себя способы принять эту ситуацию», – сказал Колесников.

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